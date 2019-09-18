رئيس جامعة القناة يشارك الطلاب دهانات الحوائط استعدادا للعام الدراسي





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور طارق رحمى، يرافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة لتفقد اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الدراسي الجديد.



الاهتمام بالمسطحات الخضراء بجامعة القناة



حيث تفقد رئيس الجامعة آخر التجهيزات التى تجرى على بوابات الجامعة للاطمئنان على حسن استقبال الطلاب وسهولة ويسر عملية الدخول والخروج كما تفقد مدخل الجامعة وطالب بزيادة الاهتمام بالمسطحات الخضراء التى تتواجد على جانبى الطريق المؤدى من مدخل الجامعة إلى الكليات.



رئيس جامعة القناة يشارك الطلاب أعمال الدهانات



وقد تفقد أيضا رئيس الجامعة مبنى الأنشطة الطلابية للاطمئنان على أعمال التطوير التى يشهدها المبنى وشارك خلاله الطلاب أعمال الدهان، كما تفقد أعمال الصيانة التى تشهدها مكاتب الإدارة العامة لرعاية الشباب من أجل الظهور فى ابهى صورها مع بداية الدراسة.



تطوير شبكة المعلومات والاتصالات بالجامعة



وأشار الدكتور طارق راشد إلى قيام جامعة قناة السويس، بتجديد وتطوير شبكة المعلومات والاتصالات على أوسع نطاق حتى تم توصل شبكة المعلومات للأماكن الخالية من المبنى وذلك حتى تكون جميع الجامعة مزوده بالانترنت.



ربط أكثر من 20 مبني تعليمي وإداري بجامعة القناة



وأضاف رئيس الجامعة، أن تطوير شبكة المعلومات والاتصالات تضمن كذلك زيادة عدد السيرفرات، وتزويد المركز ببرنامج مراقبة الشبكات وربطه بالخوادم والشاشات للمتابعة، وأفاد أنه تم مد خطوط الربط الداخلي لشبكة المعلومات الدولية، حيث تم ربط أكثر من ٢٠ مبنى تعليمي وإداري بالشبكة هذا وتم زيادة سرعة الانترنت إلى ٢٠٠ ميجابيت لحين زيادتها من المجلس الأعلى الى ٤٠٠ ميجابيت وأصبحت الجامعة بأكملها موصلة بشبكة الانترنت عدى ١٠ مبانى فقط يتم ألان إدخال الانترنت الداخلي لها.



تزويد جامعة القناة بالكتب في كافة المجالات



وجارى التفاوض مع مؤسسه نهضة مصر لتزويد الجامعة بأمهات الكتب فى كافة والمجالات و١١ ألف كلمة مرور على الموقع للتوزيع طلاب الكليات العلمى وتكون صلاحيتها لمدة عام واحد فقط وتابع الدكتور رحمي أنه في إطار تطوير بوابات الجامعة ومداخلها، جاري تركيب أكثر من ٢٠ بوابة إلكترونية مزوده كروت ممغنطة( بطاقات ذكية لدخول الطلاب).



التعاقد مع الشركات المتخصصة بشأن المقررات الإكترونية



وأكد رئيس الجامعة أنه يتم التعاقد مع الشركات والهيئات المتخصصة بشأن توفير المقررات الإلكترونية، وتوفير السبورات والشاشات الإلكترونية، والشاشات الذكية وإعداد البرامج الرقمية، بالإضافة الى معملين للصوتيات لكليتى الالسن، والآداب والعلوم الإنسانية، وأخر لنظم المعلومات الجغرافية. وعلى جانب آخر تم تفعيل التصحيح الإلكتروني وبنوك الأسئلة.



مبني مدرجات جديد يتسع لـ 650 طالب



وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تجديد مبنى مدرجات يضم مدرجين ويتسع لـ 650 طالبا وعيادات كلية طب الأسنان والتى تضم 250 كرسي، مضيفا أنه يجرى استكمال مبانى عددا من المبانى الجديدة ومنها استكمال مبنيين للمدرجات سعة 650 طالبا لكلية الآداب ومبنى مدرجات سعة 650 طالبا بكلية التجارة ومصنع الأدوية التدريبى بكلية الصيدلية واستكمال المنطقة الترفيهية والكافيتريات.



أنشاء معامل إلكترونية بسعة 420 جهاز



وأوضح الدكتور طارق رحمى، انه تم تحديث وتجديد مدرجات الكليات بعدد 496 مروحة وتزويد مدرجات الطلاب بعدد 48 داتا سو، و2 سبورة ذكية، و67 سبورة بيضاء، وشراء 2 معمل صوتيات،ومعمل نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد وإنشاء معمل اختبارات الكترونية بسعة 420 جهاز حاسب آلى.



توفير 430 جهاز حاسب لكلية طب البشري



وأشار الدكتور طارق راشد إلى أنه تم توفير ٤٣٠ جهاز حاسب آلي بكلية الطب البشري لخدمه منظومة الاختبارات الالكترونية الموحدة والتي تتم علي مستوي الجامعات المصرية وذلك لخدمه جميع كليات الجامعة وأوضح رئيس الجامعة انه مع بداية العام الدراسي الجديد سيتم الدخول من بوابات الكترونية وكروت ممغنطه للطلاب.



حرص الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بمشاركة طلاب الجامعة فى أعمال تجميل مبنى الأنشطة الطلابية من الداخل استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.