"اللجنة الوزارية للإنتاج" تجتمع لمناقشة سياسات وخطط التنمية





حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسياسات وخطط التنمية التي تقوم الوزارات بتنفيذها واستعراض المقترحات والتوصيات المتعلقة بها، وذلك لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء.



استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للموضوعات السابق دراستها خلال الاجتماع السابق للجنة والمتعلقة بخطة التطوير والنهوض بصناعة محطات الطاقة الشمسية واستخدامها كمصدر بديل للطاقة بمحطات تنقية مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، وكذا النهوض بعملية إنتاج وتصنيع الألبان، وعقد شراكات مع شركات صينية لبحث تنفيذ مشروع لتحديد آليات زراعة القطن قصير التيلة وتصنيعه بالتعاون مع جهات بحثية عالمية لدراسة وتبني هذا المشروع وتحديد الصناعات القائمة عليه.



وأشار السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة تدرس إنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير استهلاك الطاقة في المصانع التابعة لها بالتعاون مع وزارة الكهرباء حيث سيتم إنشاء محطات طاقة على غرار محطة بنبان أسوان، لضخ كهرباء لشركات وزارة قطاع الأعمال الصناعية وتعويض جزء من استهلاكها للكهرباء، مؤكدًا على ضرورة تشجيع إنشاء محطات الطاقة الشمسية والعمل على زيادة نسب تصنيع المكون المحلي بها.



ولفت إلى مبادرة "جسور" التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لاطلاق سلسلة خدمات متكاملة للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع دول شرق ووسط إفريقيا وذلك من خلال الشركات التابعة لها، وتشمل تدشين خط ملاحي بين ميناء العين السخنة وميناء مومباسا في كينيا بما يضمن الوصول بالمنتجات المصرية لنحو خمس دول إفريقية بخلاف كينيا، وانه يمكن لوزارة الإنتاج الحربي لما لديها من خبرات كبيرة ونجاحات في مجال المشروعات القومية الخاصة بإعداد قواعد البيانات بأن تقوم بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المنتجات المصرية التي يمكن تسويقها بالدول الإفريقية.



ومن جانبه، أشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إلى أهمية مناقشة موضوع التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية واستخدامها كمصدر بديل للطاقة بمحطات تنقية مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي في اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء (التخطيط، والمالية) لدراسة الجدوى الاقتصادية من إقامة محطات الطاقة الشمسية كبديل عن محطات الطاقة التي تعمل بالوقود.



ومن جانبه، صرح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ومقرر اللجنة الوزارية للإنتاج بأن مركز نظم ومعلومات الحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي لديه من الخبرات والنجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها في إعداد قواعد بيانات علي أعلي مستوي من الدقة والكفاءة والتي تم استخدامها في العديد من المشروعات مثل مشروع ( تنقية بطاقات التموين، الحيازة الزراعية، التأمين الصحي الشامل، وكذا منظومة تتبع الدواء) وهو ما يمكن المركز بالقيام بإعداد قواعد بيانات متكاملة عن منتجات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وإضافة منتجات شركات ووحدات الإنتاج الحربي لتسويقها في الدول الإفريقية.









عقدت "اللجنة الوزارية للإنتاج" اجتماعًا بمقر وزارة الإنتاج الحربى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء (البترول، قطاع الأعمال العام).