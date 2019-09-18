الدولار عند أعلى مستوياته في سبعة أسابيع أمام الين الياباني

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استقر الدولار قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمام الين الياباني اليوم الأربعاء قبل نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي حيث يتوقع على نطاق واسع من المسؤولين خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقال "ثاي لان" وهو استراتيجي العملات في بنك "كوميرزبنك" في فرانكفورت: "سيكون التركيز على توقعات السياسة ومؤامرات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومع وضع السوق المحايد على نطاق واسع، يجب أن تكون جلسة هادئة للدولار".



ومقابل "الين"، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 ٪ ليصل إلى 108.23 ين، أقل بقليل من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 108.37 ينًا خلال الليل. وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى إلى 98.28.



وكان الدولار مدفوعًا بالتوترات التجارية بين واشنطن وبكين هذا العام أكثر من السياسة النقدية الأمريكية. وقد ارتفع الدولار بنسبة 1٪ تقريبًا مقابل الين منذ آخر تخفيض لسعر الفائدة في يوليو.



ويعتقد الاستراتيجيون في "مورجان ستانلي" أنه من المرجح أن يتم تحديد أي اتجاه صعودي للدولار، لأن توقعات السوق ليست مفرطة في الحذر، ويبدو أن هناك اتفاقًا تجاريًا بين الولايات المتحدة والصين.



كما أدى تراجع أسعار النفط العالمية إلى إعادة الهدوء إلى الأسواق. وانخفضت أسعار النفط في آسيا، ممتدة انخفاض يوم الثلاثاء بنسبة 6٪، بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة استغلت المخزونات لاستعادة إمدادات النفط إلى ما كانت عليه قبل أن تغلق هجمات نهاية الأسبوع حوالي 5٪ من الإنتاج العالمي.



واستقر اليورو عند 1.10620 دولار، أي أكثر من 1 ٪ فوق 1.0927 دولار الذي وصل إليه الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.



وبعد أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة، سيتحول الانتباه إلى اجتماع بنك اليابان الذي ينتهي يوم الخميس لمعرفة ما إذا كان يتبع نظرائه العالميين من خلال تخفيف السياسة.



وقالت مصادر لرويترز أن تعميق أسعار الفائدة السلبية سيكون خيارًا إذا ما تراجع بنك اليابان، على الرغم من أن البنك المركزي قد يصاحب ذلك بتدابير لتخفيف الألم عن المؤسسات المالية.

