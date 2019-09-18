التفاصيل الكاملة لسيارة اقتحمت "معقل ترامب" في نيويورك

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن سيارة اقتحمت الردهة الرئيسية لمبنى "ترامب بلازا" في نيويورك، الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب، مما أسفر عن إصابة سائقها واثنين آخران بجروح طفيفة.

حادث التصادم

ووقع الحادث ليلة الثلاثاء، في مدينة نيو روتشيل الأمريكية، شمالي نيويورك. وليس للرئيس الأمريكي مكان إقامة في المبنى السكني الفاخر.

وتمثلت الصدمة في أن السائق خرج من السيارة التي كانت من طراز "مرسيدس بنز سي300"، وجلس بغير اكتراث على أريكة في الردهة الرئيسية لمبنى ترامب بلازا، بعد الاصطدام الذي وقع الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

الشرطة تستجوب السائق

وذكرت قناة (إن.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى أن الاصطدام كان حادثا عارضا على ما يبدو، وأن الشرطة تستجوب السائق.

وقالت شرطة نيو روتشيل لوسائل الإعلام المحلية، إنه لا يوجد ما يدعو للريبة فيما يتعلق بالاصطدام، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم منظمة ترامب في بيان لقناة "إيه.بي.سي نيوز": "نود أن نشكر أول من لبوا النداء لسرعة تعاملهم مع الحادثة... نحن ممتنون بحق لخدماتهم".

طائرة تخترق الحظر الجوي فوق فندق ترامب

وفي سياق منفصل،اخترقت طائرة شراعية، منطقة الحظر الجوى أعلى فندق تير نبيرى، الذى يقيم فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمنتجع الجولف باسكتلندا.

وبحسب موقع فضائية "سكاى نيوز"، حمل المظلى لافتة احتجاج كتب عليها: "ترامب دون المستوى"، مساء أمس الجمعة، وقال ستيفن مكولوتش، من الشرطة، إن المتظاهر اخترق منطقة الحظر الجوى فوق فندق تيرنبيرى وارتكب جريمة جنائية.

من جانبها قالت منظمة جرينبيس، إن الطائرة كانت تحمل لافتة كتب عليها: "ترامب دون المستوى"، احتجاجا على سياساته البيئية والهجرة.

وزعمت الجماعة، أن الاحتجاج قد أجبر ترامب على الاختباء، مع بيان يقول: "عندما ظهرت الطائرة الشراعية فى الأعلى، أمكن رؤية الرئيس وهو يتوجه نحو المدخل مهرولا".

إطلاق نار أمام فندق يقيم به ترامب

وقد قالت وسائل إعلام أمريكية، إن رجلًا أطلق النار أمام فندق يقيم فيه الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت شبكة "إي بي سي" الأمريكية، أن عددًا من الأهالي أشعلوا النيران أمام الفندق، احتجاجًا على تنصيب دونالد ترامب رئيسًا يوم الجمعة المقبل.