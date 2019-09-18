في 7 معلومات.. تعرف على مشروعات الصرف الصحي بالبحر الأحمر خلال 2019





وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها أهم المعلومات عن مشروعات الصرف الصحي بالبحر الأحمر:



1- جار تنفيذ 4 مشروعات صرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، وقال اللواء حمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه تم إجراء تجارب التشغيل للمرحلة الأولى بطاقة 30 ألف م3 يوم، بمحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية، بمحافظة البحر الأحمر، والتى تبلغ طاقتها الإجمالية 90 ألف م3يوم، بتكلفة 875 مليون جنيه.



2- جارٍ تنفيذ 4 مشروعات أخرى للصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة 1.635 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعًا خلال العام الحالى 2019.



3- مشروع توسعات صرف صحي الغردقة وخدمة المناطق المستجدة والمحرومة (8 محطات رفع + شبكات).



4- ومشروع الصرف الصحي بمدينة رأس غارب، ومشروع الصرف الصحي بمدينة القصير، ومشروع الصرف الصحي بمدينة سفاجا.​



5- تم افتتحت بداية العام الحالى، محطة صرف صحى شمال الأحياء بمدينة الغردقة بطاقة تصميمية 17 ألف متر مكعبيوم بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه تمويل وإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.وتخدم المحطة أكثر من 25 ألف نسمة.



6- تم التوسع فى تنفيذ محطات تحلية المياه، لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب وفى مقدمتها محطة اليسر لتحلية مياه البحر والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 80 ألف م3 يوم.



7-إضافة إلى محطات التحلية بجميع مدن المحافظة، خاصة مدن وقرى الجنوب.



وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بأن كميات المياه الخاصة بمحافظة البحر الأحمر تضاعفت بشكل كبير ووصلت إلى 210 آلاف م3يوم خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، موزعة على جميع مدن المحافظة.



وأضاف محافظ البحر الأحمر ضرورة التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع البحر الأحمر، ليتم اكتمال المنظومة ومشروعات المياه.



وشدد المحافظ على ضرورة وضع خرائط الخطوط وشبكات المياه والصرف الصحى بمركز معلومات شبكات المرافق.



وتابع هذه الخرائط ستعمل على توفير الوقت والجهد للجميع من خلال معرفة أماكن الخطوط والشبكات كما أنها ستعمل على عدم إتلاف البنية التحتية.



وأوضح محافظ البحر الأحمر، مجهودات الشركة فى مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه بجميع المناطق وتغيير وصلات المياه المتهالكة إلى وصلات upvc مطابقة للمواصفات العالمية، لتحسين كميات المياه التى تصل للمواطنين والتأكد من جودتها.



تسعى محافظة البحر الأحمر بالارتقاء بمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة، من خلال انشاء عدد من محطات الرفع ورفع كفاءة المحطات القديمة والخطوط.