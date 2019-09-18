بعد فيديو "معاك يا سيسي.. هاني شاكر ترند عبر "تويتر"

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تصدر أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ترند الاكثر تداولا عبر موقع التغريدات تويتر، حيث حل في المركز السابع ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعا بين رواد الموقع، وذلك بعد طرح الفيديو المؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان"معاك يا سيسي" والذي شارك فيه كوكبة من نجوم الفن والغناء في مصر، ومن بينهم أحمد بدير، وحكيم، ومحمود عبد المغني، وغيرهم، للرد على الهاشتاجات المضادة للرئيس وإعرابهم عن دمعهم له.



أغنية جديدة

يذكر أن هاني شاكر انتهى من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "مصر أجمل شيء"، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر مجموعة من المحطات الإذاعية، ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب".



الأغنية من كلمات محمد صلاح، ألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوي سمير، التسجيل والمكساج لياسر أنور، كمنجات ابراهيم الموجي، جيتار مصطفى نصر، ساكس فون خالد شاهين، قانون محمد عمرو، ناي أحمد نادر.





وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر، أحيا آخر حفلاته الغنائية ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، قبل أسبوعين.



يذكر أن هاني شاكر من مواليد الحادي والعشرين من ديسمبر ١٩٥٢، بدأ حياته الفنية بالمشاركة في فيلم "سيد درويش"، والذي مثل فيه دور سيد درويش في صغره.



انطلاقته وأهم أعماله

شارك مع العندليب عبدالحليم حافظ بالغناء ضمن الكورال في أغنية "بالأحضان"، اكتشفه الموسيقار محمد الموجي في عام ١٩٧٢، وقدم له أول أغنية، وهي "حلوة يا دنيا".



توالت نجاحات هاني شاكر، حيث قدم أكثر من ٦٠٠ أغنية، على مدار تاريخه، تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي، ومنهم حسن أبو السعود، مصطفى كامل، خالد البكري، صلاح الشرنوبي، بهاء الدين محمد.



قدم آخر ألبوماته هذا العام، بعنوان "معرفة قديمة"، لكنه لم يطرح بعد في الأسواق، وتميز بأغانيه الرومانسية، وصوته الحنون، واُشتهر بلقب أمير الغناء العربي.



تجربته التمثيلية

لعب بطولة ٣ أفلام، هي: "هذا أحبه وهذا أريده" في 1975، أمام نورا وحمدي حافظ، و"عايشين للحب " بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين، و"عندما يغنى الحب " أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى.



وله على خشبة المسرح تجربتان، هما: "سندريلا والمداح" بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي. ومسرحية "مصر بلدنا".





أغاني وطنية وجوائز

شارك في العديد من الأوبريتات الوطنية، منها: "أنشودة العروبة" في السعودية في مهرجان الجنادرية، وأوبريت "آه يا يمن".



حصل، عبر مسيرته الفنية الطويلة، على العديد من الجوائز والتكريمات، منها: "وسام الاستحقاق" من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، و"جائزة فلسطين"، و"الوسام العلوي من درجة قائد" من الملك المغربي محمد السادس في عام ٢٠١٥.



نقابة الموسيقيين والعمل الإداري

اُنتخب نقيًا للمهن الموسيقية في عام ٢٠١٥، لكنه قدم استقالته مرتين بعد التطاول عليه، ولكنه عدل عنهما بعد رفض أعضاء النقابة الاستقالة، ولا يزال يمارس مهام منصبه حتى الآن بعد ترشحه وفوزه الشهر الماضي أمام الفنان مصطفى كامل.



حياته الشخصية

متزوج من السيدة نهلة توفيق منذ عام ١٩٨٢، وأنجبا ابن تٌدعى دينا، وابن يٌدعى شريف. توفيت ابنته في عام ٢٠١١، بعد صراع مع السرطان، تاركة له حفيدين تؤام.



