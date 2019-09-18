بمشاركة مصرية.. الرئيس الكيني: نسعى لتوفير العمل للحد من الهجرة غير الشرعية





أكد الرئيس الكيني ايهورا كيناتا، على أهمية دور العمال الأفارقة لتحقيق التنمية الشاملة، بما يوفر الرفاهية ليس للعمال فقط وإنما لجميع الشعوب الإفريقية.





جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس جمهورية كينيا أمام اجتماع الدورة 42 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، المنعقد حاليا بالعاصمة نيروبى.





ودعا أعضاء المنظمات النقابية العمالية، بضرورة المشاركة في تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي، وخاصة في اجتماعه مؤخرا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي أطلق مبادرة إقامة المنطقة الإفريقية الحرة.





وأوضح يجب أن نضع أصول قوية للتعاون والتكامل في كافة المجالات بما يضمن السلام وتحقيق الرفاهية للشعوب، لكي تصبح أفريقيا كتلة واحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.





وقال النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس وفد الاتحاد العام لنقابات بالمؤتمر، إن رئيس جمهورية كينيا، أعلن أمام وفود 52 منظمة نقابية، بأنه تم إلغاء تصاريح العمل لأى عامل أفريقي يعمل على ارض كينيا، لأننا مؤمنون بان العمال الأفارقة لن يساهموا في تقدم كينيا وحدها، وإنما يسعون نحو تقدم أفريقيا وهذا الأمر يدفع بالشباب الكيني وغيرهم إلى التطوير والتحديث.





وطالب أعضاء المنظمات النقابية، في أفريقيا بان يكون لهم دور قوى في الحد من الهجرة التي تعرض الشباب للخطر، وهو يسعى لتحقيق فرصة عمل لائقة، ومن أجل هذا نؤكد على ضرورة وضع حلول للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير فرص العمل اللائق داخل بلادنا الأفريقية الغنية بالثروات والموارد.









وكان التقى نائب رئيس جمهورية كينيا، وفد الاتحاد العام لعمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ويرافقه النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد.





وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الدولتين في كافة المجالات والأنشطة العمالية.





وشدد "المراغي"، على الدور الذي يقوم به عمال البلدين بجانب العاملين بالدول الأفريقية فى خدمة القارة، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية والعمل معا لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقى خلال هذه المرحلة الهامة التي تتطلب مزيدا من الجهد والتعاون البناء.



