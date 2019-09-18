زيدان لا يسقط أمام باريس سان جيرمان ولا يهزم توخيل (تقرير)

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة نارية مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر لعام 2019، على استاد "حديقة الأمراء" معقل النادي الباريسي ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يدخل مباراة باريس سان جيرمان اليوم وسط غيابات عديدة ضمن صفوفه، حيث يفتقد النادي الاسباني 9 لاعبين في مباراة اليوم، حيث يفتقد الميرنجي خدمات الكرواتي لوكا مودريتش للإصابة، كما يغيب مارسيلو وماركو أسنسيو وإيسكو وإبراهيم دياز وفيديريكو فالفيردي وممودر أريانو للإصابة ايضًا، بينما سيغيب عن ريال مدريد الثنائي سيرجيو راموس وناتشو بسبب الإيقاف.

ويسعي نادي ريال مدريد للعودة من فرنسا بنتيجة إيجابية أمام فريق باريس سان جيرمان المتسلح بكوكبة من النجوم وعاملي الأرض والجمهور، حيث يتطلع النادي الملكي لاعتلاء صدارة المجموعة الأولي والتي تضم معهما أيضًا جالطة سراي التركي، وكلوب بروج البلجيكي، مبكرًا من أجل التأهل لدور الـ16 والمنافسة على لقب البطولة القارية.

مواجهات زين الدين زيدان ضد باريس سان جيرمان





يقود فريق ريال مدريد في مباراة اليوم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، والذي سبق وتقابل مع فريق باريس سان جيرمان في مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا، حقق الفوز خلالهما.





وجاءت المواجهة بين "زيدان" وباريس سان جيرمان، خلال دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2018، حيث أقيمت مباراة الذهاب يوم 14 فبراير لعام 2018، وانتهت بفوز الملكي 3-1 سجل الأهداف (رونالدو "هدفين" – مارسيلو "هدف")، بينما جاء هدف باريس عن طريق (أدريان رابيو)

أما مباراة الإياب بين الفريقين أقيمت بين الفريقين يوم 6 مارس 2018، وانتهت بفوز الريال 2-1، سجل الأهداف (كريستيانو رونالدو – كاسيميرو)، وجاء هدف باريس سان جيرمان عبر (ادينسون كافاني).

زيدان ضد توخيل





تحمل مباراة اليوم بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان المواجهة رقم 3 بين المدربين زين الدين زيدان مدرب الملكي، ومدرب الفريق الباريسي توماس توخيل ولكن عندما كان الأخير يقود فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سبق وتقابل المدربان في مباراتين، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة واحدة 2-2.





الصدام الأول بين زيدان وتوخيل كان في بطولة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2016 – 2017 حيث انتهت مباراة الذهاب يوم 27 سبتمبر 2016، بالتعادل 2-2، سجل للريال (رونالدو - فاران)، بينما جاءت ثنائية دورتموند عن طريق (أوباميانج – شورله.

أما مباراة الإياب بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند انتهت بنفس النتيجة 2-2، يوم 7 ديسمبر 2016، سجل أهداف الريال (كريم بنزيما)، بينما جاءت ثنائية دورتموند عبر (أوباميانج – ماركو ريوس).







