خاص.. لجنة الحكام تنهي أزمة "طاقم تحكيم" مباراة السوبر

نجحت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور في التوصل لاتفاق مبدئي مع أحد الاتحادات الأوروبية لتوفير طاقم تحكيم لإداة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.









وحصلت لجنة الحكام باتحاد الكرة على موافقات شبه مؤكدة من بعض الاتحادات الأوروبية لتوفير طاقم للمباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل رغم أن فكرة الحكم العربي كانت مطروحة للعبور بالأزمة.









ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طاقم التحكيم؛ مساء اليوم الأربعاء أو صباح الغد؛ على أن يصلوا للقاهرة لإدارة المباراة المقرر لها مساء الجمعة".









وكان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أكد أنه الى الآن لم يتم الأستقرار على طاقم التحكيم الذي يدر لقاء السوبر و عن تخوفه من عدم القدرة على استقدام حكام اجانب للمباراة .









وقال الغندور عبر تصريحات تليفزيونية أمس الإثنين؛ "هناك صعوبة فى استقدام طاقم أجنبى للسوبر المصرى بسبب ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد" .









وأضاف أن الباب حاليا مفتوح أمام استقدام حكام من أمريكا اللاتينية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للحاق واستقدام طاقم حكام اجنبى.









وأكد أنه اتفق مع اللجنة الخماسية على تواجد التحكيم المصرى فى كل المباريات بكافة البطولات عدا لقاءات الزمالك والأهلى.









يذكر أن مباراة السوبر بين الأهلي والزمال ستقام الجمعة القادمة على ملعب برج العرب بالاسكندرسة بحضور 10 الأف مشجع بالتساوى بين الناديين.









وحقق الأهلي الفوز في المباراة الأخيرة أمام كانو سبورت الايفواري بهدفين دون رد على ملعب الأخير تحت قيادة المدير الفني الجديد رينيه فايلر ، بينما تلقى الزمالك خسارته الأولى مع المدرب الصربي ميتشو بهدفين مقابل هدف.









وتأتي المباراة قبل انطلاق الدوري المصري موسم 2019/ 2020 والذي تم الاعلان عن القرعة له وتحديد مواجهات الجولات حتى نهاية الجولة الأولى للدوري