تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.. سيميوني عقدة الطليان





البداية كانت مع قرعة دوري أبطال أوروبا والتي أوقعت الفريقان في مجموعة واحدة خاصةً وأنهما تواجها الموسم الماضي في الدور ثمن النهائي.





وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو نجح الروخيبلانكوس في الفوز بهدفين مقابل لا شيء وظن الجميع وقتها أن كتيبة دييجو سيميوني عبرت إلى الدور ربع النهائي.





لكن اليوفي لم يفقد الأمل ونجح في العبور وقلب الطاولة عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليجد البيانكونيري نفسه في الدور ربع النهائي لمواجهة أياكس والخروج وقتها.





تاريخ مواجهات فريق نادي يوفنتوس مع الأندية الإسبانية

سبق وأن خاض فريق نادي يوفنتوس ضد الأندية الأسبانية 45 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على النحو التالي :-



• ريال مدريد ستة عشر مباراة.

• ديبورتيفو لاكورونيا ثمانية مباريات.

• برشلونة سبعة مباريات.

• إشبيلية أربعة مباريات.

• أتلتيكو مدريد أربعة مباريات:

• فالنسيا مباراتان.

• ريال سوسيداد مباراتان.

• أتلتيك بيلباو مباراتان.





وفيما يخص نسبة الفوز التي حققها الفريق البيانكونيري على حساب الأندية الأسبانية فجاءت 16 مرة منهم خمسة مباريات خارج الأرض مقابل خمسة عشر خسارة وأربعة عشر مباراة إنتهت بالتعادل.





وسبق وأن تعرض اليوفي للخسارة في مباراتين متتاليتين من أندية إسبانية لكنه على مدار تاريخه لم يسبق له وأن خسر ثلاثة مباريات توالياً.





تاريخ مواجهات فريق نادي أتلتيكو مدريد مع الأندية الايطالية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ثمانية مباريات فقط ضد الأندية الإيطالية جاءت على النحو التالي :-



• يوفنتوس أربعة مباريات

• إي سي ميلان مباراتان.

• روما مباراتان.





وحقق أبناء دييجو سيميوني الفوز في خمسة مباريات واجه فيها الفرق الإيطالية أربعة منها على أرضه ووسط جمهوره وتعادل في مباراتين فقط وتكبد مراره الخسارة من اليوفي الموسم الماضي على ملعب تورينو.





وخلال ثمانية مباريات إقصائية خاضها الفريق الإسباني خارج قواعده لم ينجح سوى في الفوز بمباراة واحدة فقط وتعادل في مباراتين وخسر خمسة مباريات.





وستكون مباراة اليوم التي تجمع الفريقان هي الخامسة التي تجمع بينهما خلال دوري أبطال أوروبا حيث سبق وأن تواجها في موسم 2014 – 2015 لحساب دور المجموعات وخسر اليوفي خارج أرضه بهدف وتعادلا سلبياً في مباراة الإياب.





ويعول المدير الفني للفريق الايطالي ماوريسيو ساري على خدمات قائد الفريق كريستيانو رونالدو والذي قادهم الموسم الماضي لعبور عقبة الروخيبلانكوس بتسجيله هدفين في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب تورينو بعد أن كان الفريق خاسر بهدفين مقابل لا شيء ذهاباً.





فيما سيلعب دييجو سيميوني المباراة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أول ثلاثة نقاط له في البطولة بحثاً عن صدارة المجموعة وتجنب مواجهة فريق قوي في الدور المقبل للوصول إلى مرحلة متقدمة وربما الفوز باللقب على حد قوله.







يستضيف ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو اليوم الأربعاء قمة من قمم بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تلك التي تجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد الاسباني ضد يوفنتوس الإيطالي لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى أبرز المباريات التي شهدت ندية وإثارة بين الفريقين.