الأهلي VS الزمالك.. كل ما تريد أن تعرفه عن تاريخ بطولة السوبر المصري

يحتضن استاد برج العرب بالإسكندرية القمة النارية المنتظرة بين الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة القادم الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري، في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2017 – 2018.

ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير أبرز الأرقام والحقائق عن تاريخ بطولة السوبر المصري:-









- انطلقت بطولة السوبر المصري لأول مرة عام 2001

- الزمالك أول بطل للسوبر المصري عام 2001 بالفوز علي غزل المحلة 2 – 1 بالوقت الإضافي





- أول هدف في تاريخ بطولة السوبر المصري سجله حازم إمام نجم الزمالك في شباك غزل المحلة عام 2001، وجاء بالدقيقة 20.





- الأهلي الأكثر مشاركة بكأس السوبر المصري بـ 12 مشاركة

- الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري بـ 10 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 3 ألقاب





- الأهلي الأكثر تحقيقًا كأس السوبر المصري تواليًا، حيث حقق اللقب 4 مرات متتالية مرتين، (2005، 2006، 2007، 200*)، و(2010، 2012، 2014، 2015) علمًا بأنه تم إلغاء نسختي البطولة عامي 2011، 2013.





- سجل الأندية الفائزة بكأس السوبر المصري





أقيمت 15 نسخة من بطولة كأس السوبر المصري منذ انطلاقها عام 2001، وستكون مباراة الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر النسخة رقم 16 للبطولة، بينما تم إلغاء البطولة عامي 2011، 2013 بسبب الظروف السياسية بالبلاد، وحصد لقب البطولة المحلية 4 أندية فقط:





1- الأهلي .. شارك 12 مرة – حصد اللقب 10 مرات – الوصيف مرتين





2- الزمالك .. شارك 8 مرات – حصد اللقب 3 مرات – الوصيف 5 مرات





3- المقاولون.. شارك مرتين – حصد اللقب مرة وحيدة – الوصيف مرة وحيدةد





4- حرس الحدود .. شارك مرتين – حصد اللقب مرة وحيدة – الوصيف مرة وحيدة





5- إنبي .. شارك 3 مرات – لم يحصد اللقب





6- الإسماعيلي .. شارك مرة وحيدة - لم يحصد اللقب





7- غزل المحلة .. شارك مرة وحيدة – لم يحصد اللقب





8- المصري .. شارك مرة وحيدة – لم يحصد اللقب.





مدربون حصدوا لقب السوبر المصري





• الألماني أوتوفيستر (الزمالك) لقب وحيد 2001

• البرازيلي كابرال (الزمالك) لقب وحيد 2002





• البرتغالي تونيل أوليفيرا (الأهلي) لقب وحيد 2003





• حسن شحاتة (المقاولون) لقب وحيد 2004





• البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي) 4 ألقاب ( 2005، 2006، 2007، 2008)





• طارق العشري (حرس الحدود) لقب وحيد 2009





• حسام البدري (الأهلي) 3 ألقاب (2010، 2012، 2017)





• الاسباني جاريدو (الأهلي) لقب وحيد 2014





• عبد العزيز عبد الشافي (الأهلي) لقب وحيد 2015





• محمد حلمي (الزمالك) لقب وحيد 2016





- مباريات بكأس السوبر انتهت في "الأشواط الإضافية"





الزمالك 2 – 1 غزل المحلة عام 2001





الزمالك 1 – 0 المقاولون عام 2002





الأهلي 1 – 0 إنبي عام 2005





مباريات بكأس السوبر انتهت بـ "ركلات الترجيح"





الأهلي 3 – 1 الزمالك عام 2003 (بعد التعادل السلبي)





الأهلي 4 – 2 الاسماعيلي عام 2007 (بعد التعادل 1-1)





الأهلي 5 -4 الزمالك عام 2014 (بعد التعادل السلبي)





الأهلي 1 – 3 الزمالك عام 2016 (بعد التعادل السلبي)









مواجهات الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر





تقابل الأهلي مع الزمالك في 5 مواجهات سابقة ببطولة كأس السوبر المصري توج المارد الأحمر باللقب 4 مرات، وخسر اللقب لصالح الفارس الأبيض مرة وحيدة:





- 2003: الأهلي 3 – 1 (ركلات ترجيح) الزمالك





- 2008: الأهلي 2 – 0 الزمالك





- 2014: الأهلي 5 – 4 (ركلات ترجيح) الزمالك





- 2015: الأهلي 3 – 2 الزمالك





- 2016: الأهلي 1 – 3 (ركلات ترجيح) الزمالك







