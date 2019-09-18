اتحاد جدة يفسخ عقد خيمينيز بعد الخروج من دوري الأبطال







وكانت أولى القرارات التي كشفت عنها إدارة نادي اتحاد جدة صباح اليوم، هو إلغاء عقد المحترف لويس خيمينيز رسمياً، وهذا بعدما فشل اللاعب في تقديم أداء جيد يقنع إدارة نادي اتحاد جدة والجماهير العاشقة للنمور.





وجاء فسخ عقد اللاعب، بعد نحو أقل من 3 أشهر من التعاقد معه لمدة موسم واحد قادمًا من صفوف نادي بالستينو التشيلي، بتوصية من مدربه التشيلي لويس سييرا، والذي يبدو هو الأخر قد أصبح قريب من مغادرة نادي اتحاد جدة بعد الخروج المذل للنادي على يد الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.





يذكر أن لويس خيمينيز، كان قد لعب مباراتين فقط بقميص نادي اتحاد جدة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كانت المباراتين أمام الرائد وضمك، وشارك في 4 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا، مباراتي الذهاب والعودة في دور ال16 أمام نادي ذوب آهن الإيراني، وكذلك مباراتي الذهاب والعودة أمام نادي الهلال السعودي.





الجدير بالذكر، أن اتحاد جدة يعيش فترة من عدم الإستقرار على مستوى النتائج، وهو الأمر الذي جعل الإدارة تعد الجماهير بإجراء تعديلات هامة وضرورية على الفريق في الفترة المقبلة، من أجل إعادة النادي إلى المسار الصحيح، هذا بعدما ظهر أمام الجميع أن الفارق بين الهلال والنصر من جهة وبين الاتحاد من جهة أخرى قد بدأ يزداد بشكل كبير.

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة عن عدة قرارات هامة تخص الفريق الأول لكرة القدم في النادي، وذلك عقب خروجه من دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم على يد نادي الهلال السعودي، بعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب بجدة، ثم الهزيمة القاسية 3-1 في لقاء العودة بالرياض.