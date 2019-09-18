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رواد السلاح يستعدون لبطولة العالم والاتحاد خلية نحل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:13 م
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رواد السلاح يستعدون لبطولة العالم والاتحاد خلية نحل
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بدأ منتخب رواد السلاح الاستعداد الجاد  للمشاركة فى بطولة العالم للرواد التى تنظمها وتستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 11 اكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وذلك بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة .


وبدأ منتخب رواد السلاح برنامج تدريباته الجماعية بالمركز الاوليمبى بالمعادى وذلك لمدة ثلاثة ايام أسبوعيا .


من جانب اخر تحول إتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى إلى خلية نحل تواصل الليل بالنهار يوميا فى العمل وذلك مع بدء العد التنازلى وقرب توافد بعثات الدول المشاركة فى البطولة إلى مصر .


ويتابع رئيس الاتحاد واللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى لحظة بلحظة سير العمل وبدقة شديدة مع كافة رؤوساء اللجان المختلفة من أجل الخروج بالبطولة فى افضل صورة لاسيما وانها المرة الاولى التى يقوم فيها الاتحاد الدولى للسلاح بإسناد التنظيم إلى دولة افريقية وعربية وأمريكية .

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