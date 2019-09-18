حسين عبدالله السادة: مواهب العرب الحقيقية في "ذا تالنت"

أعرب حسين عبدالله السادة المدير التنفيذي للمنصات الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بالتطبيق الذي أطلقته شركة روتانا لصوتيات والمرئيات وهو منصة THE TALENT، والذي قال عنه بإنه أول منصة الكترونية لاكتشاف المواهب الحقيقة في الوطن العربي.

وأضاف "السادة" بأن شركة تويتر أتاحت اليوم للمغردين ولأول مرة في المنطقة العربية الفرصة للتصويت لمشتركهم المفضل على برنامج THE TALENT أونلاين والتأثير على نتائج التصويت النهائية.

وتابع بأن هذه الشراكة ستتيح للمشتركين فرص وحظ أوفر لتحقيق حلمه في الوصول لأكبر عدد من الجمهور، والمشاهد هو من سيختار أونلاين متسابقه المفضل.

ويتيح البرنامج فرصة عرض مواهب الشباب في الغناء أمام الملايين، ويعتمد التطبيق بشكل كامل على تصويت الجمهور الرقمي.

لجنة التحكيم

وكانت شركة "روتانا" قد أعلنت في وقت سابق عن لجنة التحكيم والمكونة من النجمة نوال الزغبي، والملحن محمد رحيم، ومقدم البرامج فيصل الزهراني، والنجم المغربي جريني، والفنان ومقدم البرامج طوني أبو جوده، وسيحصل نجم The Talent الفائز على فرصة توقيع عقد إنتاج فني مع روتانا.

وأعلن برنامج The Talent عن أسماء المشتركين الـ20 الذين تأهلوا، وتفتح أبواب التصويت من جديد بين 14 الى 24 سبتمبر لاختيار أفضل 10 مشاركين.

أول تجربة للتصويت الالكتروني

برنامج "The Talent" هو أول برنامج غناء أونلاين في العالم العربي، يعطي المشترك فرصة تحقيق حلمه في الوصول إلى النجوميّة والعالميّة أونلاين وبسهولة، لذلك اختار تويتر إطلاق هذه الميزة بالتعاون مع "The Talent" لتكون أوّل تجربة للتصويت باستخدام الرسائل الخاصّة أونلاين ومع برنامج محترف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إلى جانب التصويت عبر الموقع الالكتروني، التطبيق والرسائل النصيّة.

تويتر

وصرحت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلاميّة لشركة "تويتر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقالت: "ستتيح هذه الطريقة الفريدة للمعجبين في المنطقة التصويت بسهولة لمشتركهم المفضّل من خلال رسائل تويتر الخاصّة، وسيكون لدى المصوتين خيار إبقاء أصواتهم سريّة أو مشاركتها علنًا مع متابعيهم لتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم، ونحن متشوّقون لمتابعة أحداث معركة التصويت وهي تتطور في هذا البرنامج المبتكر.