الدنيا دوارة.. رئيس أكبر بنك ألماني يقترض المال من سائقه





اعترف كريستيان سيفينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دويتشه بنك"، بأنه اقترض لفترة قصيرة مبلغاً مالياً من سائقه بعد اكتشافه أنه لا يملك السيولة الكافية لقضاء بعض الأمور العاجلة.





حيث أن الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، وجد نفسه في موقف صعب مما دفعة إلى الاقتراض من سائقه الخاص.





وأثناء مشاركته في إحدى الفعاليات في مدينة دوسلدورف الألمانية مساء الاثنين الماضي، سُئل رئيس أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا عن المبلغ المالي الذي كان في جيبه في تلك اللحظة، ولذلك اضطر إلى الاقتراض من سائقه لعدم حمله أي أوراق مالية.





وقال سيفينج، الذي يُعد أحد أكبر الرؤساء التنفيذيين في العالم: "لقد كان دَينا قصير الأجل للغاية. لحسن الحظ كنت أمتلك المال لسداده".





وفي مؤتمر صحفي نظمته جريدة "راينشه بوست" الألمانية، ألقى كريستيان سيفينج الضوء على أوضاعه المالية الخاصة، مشيراً إلى أن أفراد أسرته تقوم بحوالي 95 في المائة من تعاملاتها المالية والتجارية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، في حين أنه ما زال يتعامل بالوسائل التقليدية وما زال يتعامل بشكل أساسي مع الفروع الحقيقية للبنوك.





الجدير بالذكر أن التعاملات المالية في ألمانيا، صاحبة رابع أقوى اقتصاد في العالم، ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على الأوراق المالية كوسيلة للدفع. كما أن الكثير من المتاجر الصغيرة والمقاهي لا تقبل بطاقات الائتمان.









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