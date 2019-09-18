ناشط يمني: الإخوان يجندون الأطفال في شبوة

أكد الناشط السياسي اليمني وومدير مركز عدن للأبحاث في واشنطن أحمد الصالح، أن مليشيا حزب الإصلاح، إخوان اليمن، تجند الأطفال والزج بهم في معارك شبوة وأبين .

وقال الصالح في تغريدة له، "‏على غرار ما يفعله الحوثي في الشمال، فان الشرعية تنتهك القانون الدولي والدستور اليمني وتجند اطفال قصر وتزج بهم في محرقة المعارك جنوبا دون أي اعتبارات" .

وذكر شهود عيان، أنهم راوا أطفالاً ضمن قوات الشرعية في شبوة، فيما تناقل نشطاء أنباء عن مقتل طفل يوم أمس ضمن مواجهات عسكرية في عتق.

وتكبدت ميليشيا الإخوان في شبوة، خسائر فادحة جراء الكمائن المتواصلة التي ينصبها رجال القبائل في إطار التصعيد القبلي لإخراج الغزاة من شبوة.