نيكولاس كيدجد بـ"لوك" جديد في افتتاح العرض الخاص لفيلم Running with the Devil

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من ظهور نيكولاس على السجادة الحمراء، وقد ظهر بإطلالة غير تقليدية بعد إطلاقه للحليته بكثافة.



وحرص على حضور العرض الخاص لفيلم Running with the Devil، نجل النجم نيكولاس كيدج، ويستون كيدج، الذي بدأ مسيرته الفنية بالعمل بعدة أفلام سينمائية جديدة.



وتدور أحداث الفيلم Running with the Devil حول رئيس مؤسسة ضخمة لتجارة المخدرات، تتعرض منظمته الإجرامية للاختراق.



ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير لورنس فيشبورن الشهير بدوره بأفلام matrex، والنجم كوله وسر وليزلي بيب وبارير بيبر.



ومن ضمن اللقطات التي نشرته صحيفة ديلي ميل من حفل افتتاح العرض الخاص للفيلم، لقطات تجمع بين نيكولاس كيدج والنجم لورنش فيشبرون ومخرج الفيلم المخرج جيسون كيبل.



وسيجسد النجم نيكولاس كيدج بالفيلم شخصية باسم "كووك"، كما سيجسد النجم لورنش فيشبورن شخصية باسم "زا مان"، وتجسد ليزلي بيب بالفيلم شخصية باسم "زا أجينت تشارج"، ويجسد باري بيبر بالفيلم شخصية باسم "زا بوس"، ويجسد أدم جولدبرج بالفيلم شخصية باسم "زا سنيتش"، ويجسد كليفتون كولينز جونيور بالفيلم شخصية باسم "زا فارمر"، ويجد كلو هوسر بالفيلم شخصية باسم "إكسكيوشنر"، ويجسسد بيتر فاسينلي بالفيلم شخصية باسم "زا نامبر وان".

ويضاف فيلم Running with the Devil، للإعمال السينمائية الكبيرة التي سبق وأن قدمها النجم الكبير نيكولاس كيدج للشاشة الفضية وكان أبرزها فيلم Moonstruck مع النجمة الكبيرة شير، وفيلم Coen Brothers وفيلم Matchstick Men وفيلم Bringing Out the Dead وفيلم The Family Man وسلسلة أفلام البحث عن الآثار الشهيرة National Treasure وفيلم The Rock الذي ساهم بقدر كبير في حصد نيكولاس كيدج لشهرة واسعة حيث شارك في بطولته النجم الاسكتلندي الشهير شون كونري.



وكذل فيلم face off، الذي سيظل علامة خالدة في تاريخ سينما الأكشن بهوليوود، والذي جسد خلاله النجم نيكولاس كيدج شخصية إرهابي دولي، وشارك في بطولته النجم الكبير جون ترافولتا.



ومن أفلامه المميزة أيضا فيلم World Trade Center الذي دارت أحداثه حول أحداث هجوم الحادي عشر من سبتمبر على برجي التجارة بنيويورك، وفيلم Ring of Honor وفيلم The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans، وفيلم Ghost Rider: Spirit of Vengeance وفيلم The Sorcerer's Apprentice وفيلم Season of the Witch الذي صنف كواحد من أبرز أفلام الرعب التي طرحت بالسينما في السنوات العشر الأخيرة.



وخلال مسيرته الفنية عمل النجم نيكولاس كيدج بمجال الانتاج السينمائي، وانتج عدد مميز من الأفلام السينمائية منها فيلم Shadow of the Vampire وفيلم The Dresden Files.



حضر النجم نيكولاس كيدج لحفل افتتاح فيلمه الجديد Running with the Devil بمدينة لوس أنجلوس بحضور إعلامي وجماهيري كبير.