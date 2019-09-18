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التمديد في آجال قبول مطالب الترشح للمشاركة في أيام قرطاج المسرحية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
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التمديد في آجال قبول مطالب الترشح للمشاركة في أيام قرطاج المسرحية
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مروى الجلاصي
 
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أعلنت الهيئة المديرة للدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية عن التمديد في آجال قبول مطالب الترشح للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان إلى يوم 25 سبتمبر 2019.
وقالت إدارة المهرجان في بلاغ لها، إنه على الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم التي ينبغي أن تتضمن وجوبا مطلب ترشح والسيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم وملخص العمل المسرحي المقترح.
ويجب أن يحتوي الملف الفني والتقني للعمل المتطلبات الركحية وتحديد احتياجات الإضاءة والصوت. مع شهادة في تقديم العرض الأول وصور فوتوغرافية للعمل المترشح، وملف صحفي يتضمن المتابعة النقدية والإعلامية للعمل. وتسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية.
وترسل ملفات الترشح عبر البريد باسم مهرجان أيام قرطاج المسرحية، 16 مكرر نهج النمسا، البلفدير تونس، أو عن طريق البريد الإلكتروني :[email protected]

وتنطلق الدورة 21 من أيام قرطاج المسرحية في 7 ديسمبر لتتواصل  إلى غاية يوم 15 من نفس الشهر.
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