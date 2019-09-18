التمديد في آجال قبول مطالب الترشح للمشاركة في أيام قرطاج المسرحية
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
Advertisements
أعلنت الهيئة المديرة للدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية عن التمديد في آجال قبول مطالب الترشح للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان إلى يوم 25 سبتمبر 2019.
وقالت إدارة المهرجان في بلاغ لها، إنه على الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم التي ينبغي أن تتضمن وجوبا مطلب ترشح والسيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم وملخص العمل المسرحي المقترح.
ويجب أن يحتوي الملف الفني والتقني للعمل المتطلبات الركحية وتحديد احتياجات الإضاءة والصوت. مع شهادة في تقديم العرض الأول وصور فوتوغرافية للعمل المترشح، وملف صحفي يتضمن المتابعة النقدية والإعلامية للعمل. وتسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية.
وترسل ملفات الترشح عبر البريد باسم مهرجان أيام قرطاج المسرحية، 16 مكرر نهج النمسا، البلفدير تونس، أو عن طريق البريد الإلكتروني :[email protected]
وتنطلق الدورة 21 من أيام قرطاج المسرحية في 7 ديسمبر لتتواصل إلى غاية يوم 15 من نفس الشهر.
Advertisements