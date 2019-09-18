إم إم جروب : "إبتكارللتمويل الإستثماري" ترفع حصتها من "مصاري" لـ 54.9%





قالت شركة ام أم جربوب للصناعة والتجارة العالمية ، أن شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى التابعة لها قد زادت نسبة مساهمتها فى شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني " مصاري" لتصبح 54.9% بدلاً من 45.8 بالمائة. من خلال صفقة إستحواذ بنسبة 9.1% وبقيمة 40 مليون جنيه





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن الصفقة ستعمل على زيادة ملكية شركة إم تي أي في مصاري من الحصة الحالية البالغة 35 بالمائة لتصل إلى 40%.





وقد تم تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم في البورصة المصرية بحسب بيان الشركة المعلن عنه .

وشركة ابتكار تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرية، ويضم هيكل ملكيتها شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية وشركة بي انفستمنتس القابضة ، وتبلغ حصة أم تي أي تبلغ 52.9 بالمائة في شركة ابتكار للتمويل الاستثماري.





وتعد ابتكار أيضاً أحد استثمارات شركة بي انفستمنتس القابضة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بحصة قدرها 21 بالمائة.





وأعلنت شركة ابتكار للتمويل الاستثماري في يوليو المنتهي ، عن زيادة نسبة مساهمتها في شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني "مصاري" لتصبح 45.8 بالمائة.





وكانت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، قالت إن مجلس الإدارة وافق على المساهمة في زيادة رأسمال شركة ابتكار للتمويل الاستثماري بمبلغ 60 مليون جنيه.





ويبلغ رأسمال إم إم جروب 383.62 مليون جنيه، موزعاً على 618.75 مليون سهم، بقيمة اسمية 62 قرش للسهم.





وتأسست شركة ابتكار عام 2017 كاستثمار مشترك بين شركة إم إم جروب وبي انفستمنتس، وبي بي أي بارتنرز، بغرض الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرية.



