القوي العاملة: "بليفارا" صرفت علاوة خاصة 10 % من الأجر الأساسي وزيادة حافز الإنتاج

، فضلا عن تخريج متدربات ومتدربين لسوق العمل ، وذلك يأتي في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها .



ونوه إلى أن الفضل في هذه التطوير والتحديث يرجع بصورة مباشرة لعمال الغزل والنسيج الذي تم بعرقهم وبسواعدهم، وعودة هذه الصناعة لسابق عهدها بقوة.



وتابع رئيس النقابة أن تخريج أول دفعه من الأكاديمية يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النقابة العامة ووزارة القوي العاملة في نهاية إبريل الماضي، مشيرا إلي أن الخريجين سوف يمنحون شهادات معتمدة من الوزارة والنقابة .



وأكد عبد الفتاح إبراهيم أن النقابة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث حيث قامت في إبريل الماضي بافتتاح بجانب الأكاديمية ، مركزا لتدريب الفتيات، وقاعة اجتماعات باسم أحمد فهيم قائد الحركة العمالية في مصر، فضلا عن افتتاح مركز تدريب وقاعات اجتماعات بمقر النقابة بالقاهرة.



وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عبد الونيس عبد الله، بسرعة التدخل وحل مشكلة 1000 عامل بالشركة العربية للغزل والنسيج "بليفارا" وديا، وحصول العمال على حقوقهم كامله طالما أنها فى الإطار القانونى.وقال وكيل المديرية: إنه تم انتقال لجنة من منطقة قوي عاملة المنتزه مشكلة من التفتيش وعلاقات العمل والرعاية لمقر الشركة للتفاوض مع إدارتها والعمال حيال مطالبهم المتمثلة في عدم صرف العلاوة الدورية، وزيادة الأجور، وتفعيل الإجازات السنوية.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بليفارا للجنة، أن الشركة ملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة من الدولة حيال العلاوة ، مؤكدًا أنه تم صرف علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسي من أول يوليو 2019، ورفع حافز الإنتاج من 200 جنيه إلى 400 جنيه في حالة تحقيق معدل الإنتاج.وتلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد بعودة نسبة 60 % من العاملين وانتظم العمل بالشركة، وجارٍ إقناع باقي العمال المضربين للرجوع إلى عملهم ، ومازالت المتابعة جارية.ودعا الوزير باقي العمال للرجوع إلي عملهم وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودى.وفي نفس السياق، يشهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا الخميس، الاحتفالية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ويقوم بتسليم شهادات التخرج لأول دفعه للمتدربات من أكاديمية تعليم فنون الحياكة والتفصيل بأبو قير.وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، أن وزير القوي العاملة أكد أنه ستقدم كل الدعم اللازم لكل من يحتاج لتطوير منظومة التدريب بالنقابة باعتباره أول الحلول الناجحة وقاعدة الانطلاق، نحو تخريج متدرب كفء قادر على اقتحام سوق العمل على المستوى العالمي.وأكد أن الأكاديمية التي أنشأتها النقابة تعتبر نقلة نوعية في تاريخيها بالاهتمام بتدريب العمال ورفع مستوى أدائهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم