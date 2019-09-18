لوسي بوينتون تحتفل بالعرض الخاص لـ"The Politician" بلوس أنجلوس



ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من وصول صناع المسلسل للعرض الخاص، وكان من ضمنهم بين بلات والنجمة جوينيث بالترو والنجمة الشابة زوي دويتش والنجمة القديرة جيسيكا لانج.



وذكرت الصحيفة أن مسلسل The Politician، من المسلسلات الكوميدية المنتظرة التي ستشهد العديد من الاسقاطات على الحياة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.



وتنتج المسلسل شبكة تليفزيون نيتفليكس الشهيرة، وقد شارك في كتابته وإخراجه كل من ريان ميرفي وبراد فلاتشك وإيان برينان.



ومن المقرر أن يتم بث حلقات المسلسل بداية من يوم 27 سبتمبر الجاري، حيث سيكون أول مسلسل تطبق عليه سياسات بث شبكة نيتفليكس الجديدة بعرض حلقة كل أسبوع.



ويشارك في بطولة المسلسل بوب بالبان وديفيد كورينسويت وجوليا سكليبر ولورا دريفوس وثيو جيرماين ورهاني جونز وبينجامين باريت.



وسيجسد الفنان الشاب بن بلات بالمسلسل شخصية باسم "بيتون هوبار"، وستجسد النجمة جوينث بالترو بالمسلسل شخصية باسم "جورجينا هوبار"، وتسجسد جيسكا لانج بالمسلسل شخصية باسم "داستي جاكسون"، وستجسد النجمة الشابة زوي دويتش بالمسلسل شخصية باسم "إنفينتي جاكسون"، في حين ستجسد النجمة لوسي بوينتون بالمسلسل شخصية باسم "أستريد"، وسيجسد ثيو جيرماين بالمسلسل شخصية باسم "جيمس"، وستجسد "جوليا سكليبر بالمسلسل شخصية باسسم "أليس".



والنجمة لوري دريفوس ستجسد بالمسلسل شخصية باسم "مكفي"، وسيجسد ديفيد كورينسويت شخصية باسم "ريفر"، وستجسد راهني جونز شخصية باسم "سكاي"، وسيجسد بينجامين باريت شخصية باسم "ريكاردو".



ومن المتوقع أن تشهد أحداث المسلسل اسقاطات مباشرة على أسرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ضمنها ابنته إيفانكا ترامب، التي يرجح أن يتمحور دور النجمة جوينث بالترو حول شخصية إيفانكا.



وسيكون هذا هو الظهور التليفزيوني الأول للنجمة لوسي بيونتون، التي سبق لها الترشح لجائزة الأوسكار أفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها بفيلم "بوهيميان رابسود"، الذي حصد عنه النجم رامي مالك جائزة الأوسكار كأفضل ممثل بدور رئيسي عن تجسيده لشخصية المغني البريطاني الشهير "فريدي ميركري"، مغني فرقة "كوين".



وظهرت لوسي بإطلالة وردية أنيقة في العرض الخاص للمسلسل خلال التقاطها للقطات الرسمية على السجادة الحمراء.



وعرفت النجمة زوي دويتش المشاركة ببطولة المسلسل عن تجسيدها لدور البطولة في أفلام ناجحة من قبل مثل فيلم THE SET UP، كما عرف النجم الشاب بين بلات بدوره المميزة في سلسلة أفلام الغناء والموسيقى الشهيرة PITCH PERFECT مع النجمة آنا كيندريك.



وسيكون مسلسل The Politician أول ظهور فني للنجمة جوينث بالترو بعد نهاية عملها بسلسلة أفلام Iron man وAvengers مع النجمة روبيرت داوني جونيور، والتي جسدت بها شخصية بيبر بوتس المساعدة الأولى لشخصية توني ستارك.







احتفلت نجمة فيلم "بوهيميان رابسودي" الشابة لوسي بوينتون بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد The Politician في حضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.