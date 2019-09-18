شيخ الصيادين بالسويس: سروح ٧٨ مركب جر و٣٢٠ فلوكة لبدء موسم الصيد





وأكد عمرو عمارة شيخ صيادين السويس، إن ميناء الأتكة شهد أمس الثلاثاء، سروح 78 مركب عاملة بحرفة الجر، و320 فلوكة صيد، ومن المنتظر أن تبحر مراكب الشانشولا وعددها 82 مركب في 18 أكتوبر، حيث تعمل تلك الحرفة على جذب الأسماك السطحية بالضوء.



وأوضح عمارة أن الخروج في ذلك الموعد، والذي يوافق يوم 20 من شهر صفر العربي، الذي يعتمد فيه الصيادين على جذب الأسماك بكشافات كبيرة شديدة الإضاءة، وفي الفترة من يوم 20 من الشهر العربي وحتى يوم 10 في الشهر الذي يليه يكون ضوء القمر ضعيف، فتنجح كشافات الصيادين في تجميع الأسماك السطحية.



وكان من المتبع كل عام أن تنطلق مراكب الصيد للعمل بخليج السويس في الأول من سبتمبر كل عام، إلا أن بعض الإجراءات المتعلقة بجهات إصدار تصاريح الصيد، وفحص المراكب أجلت السروح أسبوعين، كما شهدت أسواق السويس ظهور الأسماك الطازجة من أنواع الحارد والباغة والكسكمري والكابوري السويسي.



وقال أصحاب المراكب الصغيرة الفلايك توافر اعدد كبيرة من الأسماك المتنوعة واحجام جيدة تناسب أسعار السوق.



كما ابدي الأهالي سعادتهم لبدء موسم الصيد كما هو متعارف عليها أن أهالي مدن القناة التى تعشق أكل الاسماك بجميع انواعها.



وقال الأهالي نتمناه أن تحصل السويس علي حصتها المخصصة لها والتي تساعد علي خفض الأسعار لتكون مناسبة وفي متناول الجميع.







بدأ الموسم الجديد لصيد الأسماك، بعد توقف أعمال الصيد مدة 5 أشهر، تسمى فترة الغلق وتستهدف الحفاظ على أمهات الأسماك، التي تحمل ملايين البيض، وهو بمثابة الإنتاج الجديد بالبيئة البحرية، حال صيد الأسماك، فإن ذلك يؤثر سلبًا على حجم المخزون السمكي وخلال أشهر الصيف تنمو أفراخ الأسماك لتصل إلى الأحجام المتعارف عليها.كما قال عمرو عمارة شيخ صيادين السويس، أن موسم الصيد انطلق أمس الثلاثاء، من ميناء الاتكه بالسويس، لسروح مراكب والفلايك الصيد فى أول رحلاتها.كما انطلقت ايضا عائمات الصيد، من ميناء الأتكة للسروح في أول رحلة صيد بخليج السويس، بعد موسم غلق دام 5 أشهر توقفت فيها أنشطة صيد الأسماك حفاظًا على البيئة البحرية.