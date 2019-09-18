العثور على مصوغات ذهبية بـ70 ألف جنيه داخل القمامة بالأقصر (صور)

ضبط نصف طن جبنة منتهية الصلاحية



وفي سياق آخر تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة بالمحافظة، شن حملاتها المتواصلة على الأسواق، لضبط السلع المنتهية الصلاحية.



وتمكنت حملة مكبرة تفتيشية على الأسواق، بمركز القرنة غرب الأقصر من ضبط نصف طن دقيق مخابز، مهربة للسوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.



كما تم ضبط نصف طن جبنه ومش منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة وجارى العرض على النيابة العامة.



وأشار الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إلى مواصلة الحملات الصباحية والمسائية لمراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من صلاحية السلع الغذائية.



عثر عامل نظافة بقطاع نظافة حي جنوب مدينة الأقصر، على مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 70 ألف جنيه، وأعادها لمالكيها، بعد سؤالهم عنها.تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي رمضان فخري، مسئول قطاع نظافة حي جنوب بمدينة الأقصر، اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين، يفيد بفقدانه مصوغات ذهبية داخل كيس بلاستيك بإحدى صناديق القمامة بشارع نزلة الزناتي أثناء القاء مخلفات القمامة الخاصة به عن طريق الخطأ، مشيرًا إلى أن المصوغات تقدر بنحو 70 ألف جنيه.وعقب تلقي شكوى المواطن توجه مسئول القطاع إلى مصنع تدوير المخلفات، بعد التمكن من تحديد موعد إلقاء المخلفات، حيث تم البحث عن الكيس البلاستيكي عدة مرات دون جدوى، حتى عثر عليه "يحي فتحي عطا" أحد عمال النظافة، وقاموا بتسلميه إلى مالكيه.وناشدت الوحدة المحلية لمجلس مدينة الأقصر، الأهالي بضرورة إلقاء مخلفات القمامة داخل نقطة تجميع القمامة والأماكن المخصصة لها، حتى يتمكنوا من إعادة الأشياء الثمينة المفقودة في حالة فقدانها كما حدث، كذلك على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.وأشار رئيس مجلس مدينة الأقصر، إلى أنه من المقرر تكريمهم وصرف مكافأة فورية لمسئول قطاع النظافة والعامل بحي جنوب، على حسن تصرفهم وأمانتهم المشهودة.