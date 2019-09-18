ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئاسية تونس 2019: 19 سبتمبر.. اجال تقديم الطعون في نتائج المرحلة الأولى

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
Advertisements
رئاسية تونس 2019: 19 سبتمبر.. اجال تقديم الطعون في نتائج المرحلة الأولى
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الدور الأول ستكون في أجل أقصاه يوم 19 سبتمبر 2019.

وذكّرت الهيئة المترشحين الذين سيقدمون طعونا، أن يقدموا بمقر الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية مطلبا معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم  وعلى عرض موجز للوقائع.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير
كلوب بروج
-
x
18:55
-
جالطة سراي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
يوفنتوس
شاختار دونيتسك
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي
باير ليفركوزن
-
x
21:00
-
لوكوموتيف موسكو
دينامو زغرب
-
x
21:00
-
أتلانتا