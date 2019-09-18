رئاسية تونس 2019: 19 سبتمبر.. اجال تقديم الطعون في نتائج المرحلة الأولى
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
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مروى الجلاصي
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قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الدور الأول ستكون في أجل أقصاه يوم 19 سبتمبر 2019.
وذكّرت الهيئة المترشحين الذين سيقدمون طعونا، أن يقدموا بمقر الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية مطلبا معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع.
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