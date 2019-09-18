رئاسية تونس 2019: 19 سبتمبر.. اجال تقديم الطعون في نتائج المرحلة الأولى

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الدور الأول ستكون في أجل أقصاه يوم 19 سبتمبر 2019.



