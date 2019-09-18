تعطل الدروس في معاهد القيروان بسبب مشاكل الأشغال ونقص المُعلمين

شهدت عدد من المعاهد والإعداديات بولاية القيروان، اليوم الأربعاء، تعطل الدروس بها، وذلك بسبب مشاكل الأشغال بكل من معهد بوحجلة و إعدادية المنصورة و إعدادية دار الأمان بالقيروان وأيضا مشاكل جداول الأوقات.

هذا وقد إمتنع أولياء أمور التلاميذ من إرسال أبنائهم إلى المدارس في عدد من المدارس الإبتدائية الأخرى، وذلك نتيجة لنقص المعلمين.

وحاولت مندوبية التربية إلى حل بعض الإشكالية عبر الزيارات الميدانية والتحاور المباشر مع مكونات الأسرة التربوية، وفق مراسل نسمة بالجهة.





وتسجل ولاية القيروان نقصا بأكثر من الف مدرس في الابتدائي مما جعل العودة المدرسية متعثرة رغم الحديث عن الاستعداد الحثيثة.





كما تم تغيير جداول الأوقات التي حصل عليها التلاميذ من المنظومة الرقمية للتسجيل الالكتروني بعد تغييرات في جداول المدرسين، مما اربك سير الدروس.



