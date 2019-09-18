محافظ الدقهلية يقرر إحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة دكرنس للتحقيق



وجاء من بين قرارات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ايقاف وكيل المدرسة الثانوية التجارية بقرية ميت الفرماوي واحالته للتحقيق، وتشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية لاجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، وذلك عقب زيارته للمدرسة اليوم واستيائه من تردي حالة المقاعد في الفصول وسوء حالة دورات المياه وتقاعس وكيل المدرسة في طلب السلفة في موعد مناسب قبل بدء العام الدراسي رغم وجودها بالادارة التعليمية.





أحال محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، مدير إدارة النظافة لسوء حالتها ووجود تجمعات قمامة بمداخل عدد من القرى، كما أحال مسئول القسم الهندسي لاستخراج ترخيص دون اتخاذ الإجراءات القانونية، واحالة مدير المواقف لعدم اتخاذ الإجراءات تجاه المتقاعسين عن سداد رسوم الكارتة، ومدير الاشغالات لوجود شاشة إعلانات بجوار المستشفى دون ترخيص.جاء قرار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بإحالة عدد من المسئولين بمركز ومدينة دكرنس للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة بسبب التقصير والتقاعس عقب مذكرة قدمها لها رئيس مركز ومدينة دكرنس.حيث قرر محافظ الدقهلية إحالة مدير إدارة النظافة بدكرنس للتحقيق لسوء حالتها ووجود تجمعات قمامة بمداخل عدد من القرى ووجود تراكمات قمامة مشتعلة مقابل قرية ميت شرف،وعدم غلق المقلب القديم.وقرر شاروبيم إحالة مسئول القسم الهندسي للتحقيق لقيام أحد المواطنين بالهدم دون وجود ترخيص أو تحرير محضر وعدم ترك المسافة القانونية لحرم الجار وزيادة البروز في سقف الدور الأرضي والأول العلوي.كما قرر محافظ الدقهلية إحالة مدير المواقف لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد رسوم الكارتة ووجود متأخرات بالرسوم بمبلغ 13 ألف و900 جنيه،وإحالة مدير الاشغالات لوجود شاشة إعلانات بجوار المستشفى دون ترخيص.وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة دكرنس بتكثيف أعمال النظافة بنطاق المركز والتنسيق مع مركز الشرطة لرفع كافة الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل رسوم الكارتة المتأخرة وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية.يشار إلى ان محافظ الدقهلية كلف رؤساء مجالس المدن بتكثيف الحملات فى الشوارع والميادين لرفع كفائة الشوارع ورفع منظومة النظافة للعودة بالدقهلية عروسا للدلتاوفى ذات السياق شن محافظ الدقهلية حملات وجولات ميدانية مفاجأة لتفقد سير العمل واستعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد 2019/ 2020واعرب محافظ الدقهلية عن استئائه من الأوضاع داخل المدارس وتقاعس العاملين فى تنفيذ خطة تجهيز وصيانة المدارس، مشيرا الى احالة عدد من المسئولين للتحقيق ووقف اخرين للنهوض بالاستعدادات على مستوى جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى.