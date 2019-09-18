قناة مفتوحة تنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس على النايل سات

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ينتظر عشاق الكرة حول العالم اليوم الاربعاء واحدة من قمم دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي تجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس الإيطالي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.



وكانت بعض القنوات الفضائية على النايل سات قد أعلنت نقل المباراة على الهواء مباشرةً في محاولة منها للقضاء على القرصنة التي تمارسها بعض القنوات التي تطلب الإشتراك ودفع أموال كبيرة نظير مشاهدة تلك المباريات على شاشاتها.



قناة EBC الإثيوبية تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرةً مجاناً

تعتبر قناة EBC واحدة من أفضل القنوات التي تقوم ببث الكثير من المباريات الهامة على الهواء مباشرةً عبر القمر الصناعي نايل سات دون إشتراكات شهرية أو دفع مقابل مادي ورسوم وسبق وأن قامت بإذاعة الكثير من المباريات مثل :-



• برشلونة و تشيلسي

• ليفربول ونابولي

• ريال مدريد وباريس سان جيرمان

• مانشستر يونايتد ويوفنتوس

• جالطة سراي وبورتو



وغيرها من المباريات الكبرى وبتعليق عربي حتى يقدر المتابع في الوطن العربي على المشاهدة والإستمتاع بتجربة فريدة من نوعها.





وتنقل القناة بنظام وتقنية الأس دي SD بالإضافة إلى تقنية الإتش دي HD وتعمل القناة على جميع أجهزة الإستقبال من أجل توفير الإرسال للمستقبلين كلاً حسب النظام المتوفر به جهازه.





تردد قناة EBC الإثيوبية 2019

الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ التردد

v 3/4 27500 10758 عمودي

v 3/4 27500 11513عمودي





ساري يرشح أتلتيكو مدريد لخطف ذات الأذنين

وقبل المباراة أكد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي يوفنتوس الإيطالي أن فريقه دائماً ما يبحث عن تحقيق الفوز وذلك قبل المواجهة المرتقبة والتي تجمع الفريقان اليوم الاربعاء.



وقال ساري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن ميراليم بيانيتش متوسط الميدان البوسني سيكون متاح لمباراة اليوم وتدرب مع المجموعة بصورة طبيعية.



وأضاف " اليوم سنرى ما إذا كان متوسط الميدان قادر على المشاركة من البداية أم لا وفي حالة لم يقدر على المشاركة سيكون علينا إيجاد البديل المناسب.



وتابع " سامي خضيرة وبليز ماتويدي لاعبان رائعان للغاية لكنني أرى أيضاً أنه يجب على لاعبي خط الوسط الآخرين يتطورون بصورة رائعة.



وأتم " لدينا الكثير من الخيارات الهجومية والدفاعية بالإضافة إلى أنه يمكن أن نستخدم كل هذه العناصر كأسلحة في وجه الفريق المدريدي.



وإستطرد " اليوفي دائماً ما يبحث عن الفوز وعقلية اللاعبين تركز على الطريقة التي يمكنهم بيها دك شباك وحصون أي فريق أياً كان إسمه.



وأردف " على اللاعبين دخول المباراة بعزم كبير وإصرار ويعلم اللاعبين أنهم على موعد مع مباراة كبيرة ويجب عليهم إسعاد الجماهير والتعبير عن انفسهم.



وأنهى " أتلتيكو مدريد واحد من الفرق التي يمكنها الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الشخصية الكبيرة التي يتوفر عليها لاعبيه ومديرهم الفني.

