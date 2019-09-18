اسعار اللحوم اليوم 18-9-2019- "البرازيلي" بـ85 جنيها

اسعار اللحوم اليوم

تواصل أسعار اللحوم استقرارها في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة ة الحالية حيث يسجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 175 جنيها في الاسواق، بينما يسجل سعر كيلو البتول اسعارا تبدأ من مستوى 120 جنيها وتصل إلى 180-200 جنيها، وتشهد اللحوم حالة من استقرار العرض والطلب في استقرارها خلال الفترواصت أسعار اللحوم الاسواق خلال الفترة الحالية وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار اللحوم في الاسواق اليوم وجاءت الاسعار في محلات الجزارة على النحو التالي:





اسعار اللحوم اليوم





استقرت اسعار اللحوم البلدى والمستودى خلال تعاملات الفترة الحالية حيث سجل سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراجع سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة مسجلا ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا.





المحافظات الاعلى سعرا في محافظات مصر





سجلت محافظة الإسكندرية، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو وتراوح سعر الكيلو ما بين 115 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، وذلك بحسب اخر لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.





اسعار اللحوم البرازيلي اليوم سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي واللحم السودانى، حيث سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها، وكما سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي 70 جنيهًا