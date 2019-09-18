قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني لقاء صعب مساء اليوم أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.









ويواجه ريال مدريد أزمة كبيرة في التشكيلة الاساسية بسبب الغيابات التي يعاني منها والإيقافات أبرزها غياب راموس وناتشو ومودريتش ومارسيلو، فيما سيواجه باريس سان جيرمان أزمة هو الآخر في الهجوم بغياب مبابي ونيمار وكافاني.









ويسعي زين الدين زيدان لتحقيق انتصاره الأول في دوري الأبطال على حساب باريس، فيما يأمل اصحاب الأرض بقيادة توماس توخيل الخروج بنتيجة الفوز لتفادي المواجهات الصعبة القادمة في المجموعة.





موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي:

يستضيف ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برينس" مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.











سيتم نقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والمقرر إقامتها مساء الأربعاء عبر قناة بي إن سبورت 1 bein sport وسيقوم المعلق رؤوف خليف بتولي مهام التعليق على المباراة.









القناة: IRIB Varzesh HD Iran.

القمر الصناعي: Intelsat 26°E التردد: 11555- 30000-V.

القمر الصناعي: Es'hailsat| Badr 26°E التردد: 11881- 27500- H.

القمر الصناعي: Es'hailsat| Badr 26°E التردد: 12265- 27500- H.

القناة: Idman TV Azerbaijan.

القمر الصناعي: Azer Space 46°E- التردد: 11175- 27500- H.





التشكيل المتوقع لريال مدريد: حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ميليتاو، ميندي. خط الوسط: كاسيميرو، خاميس، كروس. خط الهجوم: جونيور، بنزيما، فاسكيز.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان: حراسة المرمى: نافاس. خط الدفاع: مونييه، سيلفا، ديالو، كورزاوا، فيراتي. خط الوسط: جايا، دي ماريا، سارابيا، فيراتي. خط الهجوم: إيكاردي، تشوبو موتينج.



