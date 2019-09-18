دهس جرار وقسمه نصفين.. العناية الإلهية تنقذ "قطار منوف" من كارثة (صور)

في واقعة صادمة، تعرض قطار (منوف - القاهرة)، أثناء مروره بمركز منوف في محافظة المنوفية في تمام الساعة 8.20، لحادث تصادم بجرار زراعي، تفاجأ سائق القطار بتوقفه على شريط السكة الحديد.





هذا ورغم محاولات سائق القطار تخفيض السرعة عبر المكابح، إلا أن السرعة التي أخذها القطار كانت ستؤدي لكارثة حال التعامل مع المكابح بشدة، ولم يتحرك الجرار من مكانه حتى قسمه القطار إلى نصفين بمركز منوف وتحديدا عند قريتي كفر السنابسة وكمشوش.





وأكد شهود عيان أن الحادث وقع بسبب إهمال سائق الجرار، والذي لم يلتزم بالمكان المخصص للعبور من المزلقان، مما أسفر عن تدمير الجرار وتهديد حياة مئات الركاب للموت، بسبب تكاسل في السير نحو المزلقان.





وأشار الأهالي أن القطار تعرض لعطل، وأصيب الركاب بحالة من الهلع والخوف الشديدين، نتيجة الحادث، وسرعان ما قفزوا خارجه لمعرفة ما يدور بالخارج.





هذا وعلمت الجهات المعنية بالواقعة ويجري الآن عملية إزالة المعوقات ورصد التلفيات وتحرير محضر بالواقعة، فضلا عن إخطار هيئة السكك الحديدية لاستدعاء فني مختص، لكي تعود حركة القطارات لطبيعتها.





وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، على بعض خطوط الهيئة.



سبب تأخيرات القطارات:

وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير:

معدلات التأخيرات:

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الأتي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.







