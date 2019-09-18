تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويتمع بداية التعاملات
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:32 ص
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نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث هبط المؤشر العام للبورصة الكويتية 0.55 بالمائة في تمام الساعة 9:20 صباح اليوم، كما انخفض المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.28 بالمائة و0.61 بالمائة على الترتيب ، وتصدر قطاع العقارات التراجعات في تلك الأثناء بانخفاض نسبته 0.72 بالمائة، يليه البنوك بنحو 0.62 بالمائة، فيما تصدر قطاع النفط والغاز الارتفاعات بنحو 0.1 بالمائة.
وجاء سهم "أسمنت أبيض" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 10 بالمائة، بينما تصدر سهم "السورية" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 9.06 بالمائة ، وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية حتى اللحظة 11.9 مليون سهم جاءت بتنفيذ 625 صفقة حققت سيولة بقيمة 4.81 مليون دينار.
وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.61 مليون دينار متراجعاً 1.06 بالمائة، فيما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بتداول 4.2 مليون سهم مرتفعاً 0.37 بالمائة.
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