خلال مداهمات أمنية.. سقوط 27 تاجر مخدرات وضبط 7 قطع أسلحة نارية بالجيزة

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 28 متهما، من بينهم 27 اتجار، وقضية تعاطي، ضبط بحوزتهم 1950 جرام حشيش، 190 أقراص مخدرة، 190 جرام استروكس، 70 جرام هيروين، 450 جرام بانجو، جرام أفيون، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط عدد 6 متهمين، 6 دفاع عن النفس، وعثر بحوزتهم على طبنجه عيار 9مم، 4 فرد خرطوش محلي الصنع، بندقة ألية عيار 7،62×39، بندقية خرطوش عيار 12 مم، و27 طلقة مختلفة الأعيرة.



وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال قضايا الأسلحة النارية عن ضبط 16 متهم –16 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم 4 طبنجه مختلفة الأعيرة – 8 فرد خرطوش محلي الصنع – بندقة آلية عيار 7،62×39 – 4 بندقية خرطوش عيار 12 مم - 15 طلقة مختلفة الأعيرة، وفي مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 49 متهما – 49 اتجار- تعاطي، وضبط بحوزتهم 2835 جرام حشيش – أقراص مخدرة – 1610 جرام إستروكس – 348 جرام هيروين – 450 جرام بانجو – 1350 جرام أفيون، فضلا عن ضبط 7 تجار أسلحة نارية –10 دفاع عن النفس – طبنجة مختلفة الأعيرة، ضبط بحوزتهم 6 فرد خرطوش محلي الصنع – بندقة آلية عيار 7،62×39 – بندقية خرطوش عيار 12 مم - 30 طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط 30 تاجر مخدرات عثر بحوزتهم على 2425 جرام حشيش – 3228 أقراص مخدرة – 760 جرام إستروكس – 594 جرام هيروين – 100 جرام بانجو.



وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

