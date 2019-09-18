وزير المالية: تنفيذ تشريعات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات الحكومية

Advertisements

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن نمو الشباب الإبداعي وزيادة عدد النساء في القوى العاملة هما عاملان مهمان في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.



وأكد الجدعان، في كلمته، خلال مؤتمر «يورومني 2019» المنعقد في الرياض، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في خطط التحول الاقتصادي والمشروعات الجديدة وبرامج التخصيص، مشيرًا إلى أن «مؤشرات النمو الاقتصادي تحسنت بدعم من مشاركة القطاع الخاص».



وتابع وزير المالية: نواصل العمل على ضبط المالية العامة مع رفع كفاءة الإنفاق، مؤكدًا أن مبادرات ورؤية 2030 تمر حاليًا بمرحلة التنفيذ بعضها تظهر نتائجها على المدى القصير.



وأشار إلى أن حكومة المملكة تعمل في مختلف المجالات لتهيئة مناخ وفرص أفضل للاستثمار، مؤكدًا أن «برنامج القطاع المالي يمثل أحد البرامج المهمة لرؤية 2030، الهادفة لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع وتحقيق قفزات مالية تتواكب مع الخدمات في المملكة».



وأوضح: «نزداد ثقة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظومة المالية في المملكة بإجراء المزيد من الإصلاحات في السوق المالية والتوسع في نطاق الخدمات المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات الصلة».



يعد مؤتمر يورومني السعودية، أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحظى النسخة الرابعة عشرة من المؤتمر بأهمية كبرى، نظرًا لتوقيت انطلاقها قبيل ترؤس المملكة مجموعة العشرين في نهاية العام الجاري.





كما تأتي هذه النسخة من المؤتمر، في إطار النجاحات التي حقّقها مؤتمر تطوير القطاع المالي، الذي عُقد خلال شهر أبريل الماضي؛ حيث أسهم المؤتمر في تمكين أقطاب الصناعة المالية محليًا ودوليًا من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي في المملكة.





يُعد مؤتمر يورومني الحدث الرئيسي ونقطة الالتقاء المحورية للقطاع المصرفي والمالي في مصر لأكثر من 23 عاما، إلا أن القطاعين المصرفي والمالي يتغيران بصورة سريعة، وكذلك مؤتمر يورومني الذي يركز هذا العام على التغيرات التي يشهدها القطاع المالي عالميا ومحليا.



كما يناقش قدرة التحول الرقمي والثورة التكنولوجية الحديثة على تغيير القطاع المالي والمعاملات المالية بصورة غير مسبوقة، حيث إنّ مسيرة التحول الرقمي لا يمكن أن تتصف بالوضوح ولا تخلو من المخاطر، ولكنها تمثل الطريق الذي يجب على الجميع أن يسلكه في كل الأحوال.



تناول المؤتمر هذا العام مدى أهمية الثورة الرقمية الحديثة وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد المصري، مع استعراض الأساليب والاجراءات التي تكفل للاقتصاد المصري تحقيق النجاح في إطار النظام المالي العالمي الجديد، والذي يعتمد على المعلومات ونظم الاتصال المتطورة.



واشُرف علي المؤتمر يورومني 2019 عن مشاركة الدكتورمحمد معيط، وزير المالية المصري في مؤتمر هذا العام خلال المقابلة الرئيسية التي ستُجرى معه، إلى جانب مشاركة عدد من كبار الشخصيات الحكومية في دورة هذا العام من المؤتمر.





