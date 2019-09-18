اسعار الدواجن اليوم 18-9-2019.. كرتونة البيض تسجل سعرا جديدا
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
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اسعار الاسمنت اليوم
تشهد اسعار الدواجن خلال الفترة الحالية حالة من الاضطراب في الاسواق ما بين الارتفاع والانخفاض الحالية وذلك عقب قرار الحكومة بحظر استيراد الدواجن بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الاخيرة حيث وصلت سعر الدواجن في المزرعة إلى نحو 17 جنيها ليصل السعر المحلات من 21 إلى 23 جنيها، وننشر فيما اخر تحديث للاسعار وجاء على النحو التالى:
اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-9-2019
سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 17 جنيها مقابل 18 جنيها في المزرعة لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 21 و22 جنيها مقابل 23 جنيها الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين، لتصل إلى 31.5 جنيه بالمزرعة، وتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق.
وكانت اسعار الدواجن قد سجلت سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الاثنين نحو 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق، وكانت أسعار الدواجن استقرت الأسبوع الماضي، بعدما شهدت تراجعًا كبيرًا الشهر الماضي.
ارتفاع اسعار الدواجن اليوم
استقرت اسعار الدواجن البيضاء والبلدى خلال تعاملات الاسبوع الماضي عند معدلات 23 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 20 و21 جنيها الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الدواجن البلدي اليوم بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، ويباع بالأسواق بنحو 32 جنيها للكيلو الواحد، في حيث سجل سعر كرتونة البيض نحو 27 جنيها بالمزرعة، لتباع بالأسواق بنحو 33 جنيهًا.
اسعار الدواجن في السوق اليوم
النوع
السعر
لجم ابيض
21.50 جنيها
لجم ساسو
33.50 جنيها
لحم بلدى
33.50 جنيها
كتكوت ابيض
5.50 جنيها
كتكوت ساسو
4.25 جنيها
كتكوت بلدى
3.50 جنيها
بط بيكينى
14 جنيها
بط مسكوفى
14 جنيها
بط مولارد
14.50 جنيها
بيض ابيض
31.50 جنيها
بيض احمر
30.50 جنيها
بيض بلدى
42.50 جنيها
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