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"الأرصاد": نتعرض لشائعات فى حالة الجو مثلما تتعرض مصر (فيديو)

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:21 ص
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الأرصاد: نتعرض لشائعات فى حالة الجو مثلما تتعرض مصر (فيديو)
عبد العال
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رقية جمال
 
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الأحوال الجوية غير علمي.

وقال عبد العال: "في ناس غاوية شائعات، ومثلما تصدر شائعات عن الدولة المصرية، يصدروا شائعات عن الأرصاد أيضًا"، مشددًا على أن هيئة الأرصاد هي الجهة المصرية الوحيدة في مصر المسئولة عن الأحوال الجوية، وهناك تواصل دائم مع كافة وسائل الإعلام للإعلان عن الأحوال الجوية أول بأول.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أننا نشهد استقرار في درجات الحرارة على القاهرة للأسبوع الثاني وهناك درجة حرارة ثابتة تتراوح بين 32-33 درجة، وعلى السواحل الشمالية تتراوح بين 29-30 درجة، ولا يوجد أي ظواهر مائية مؤثرة سوى الشبورة المائية في الصباح الباكر نتيجة نسب الرطوبة وعدم وجود الرياح.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، بينما البحر المتوسط مهيأ تمامًا للممارسة كافة أشكال الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل على الأقل، ولا توجد أي ظواهر سواء نشاط الرياح على شمال وجنوب الصعيد غدًا، موضحًا أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح بين 29-30 درجة، والوجه البحري والقاهرة 32-33 درجة، وجنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة حتى شمال الصعيد 35-36 درجة، وجنوب الصعيد 39-40 درجة.
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المزيد عن: مصر علي عبدالعال شائعات الطقس حالة الطقس الاستقرار في الأحوال الجوية الارصاد الجوية
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