بفستان كات قصير.. منة فضالي بإطلالة جديدة في حمام السباحة
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
Advertisements
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" منذ قليل، صور جديدة لها من حمام السباحة.
وظهرت منة فضالي، بفستان أسود قصير، كات، ومكياج بسيط، ونالت الصور استحسان جمهورها.
منة فضالي والساحل الشمالي
الفنانة منة فضالي واحدة من أبرز الفنانات المتفاعلات مع جمهورهن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص بشكل دائم على مشاركتهم أحدث إطلالتها وأوقات عطلتها الصيفية.
ونشرت منة خلال الموسم الصيفي الحالي مئات الإطلالات، بعضها عرضها لهجوم حاد من قبل متابعيها، حيث اتسمت بالجرأة بعض الشئ.
منةو فضالي، لم تهتم للانتقادات التي تعرضت لها بسبب اطلالاتها الصيفية، وأوضحت أن الملابس حرية شخصية، وطالما أن الإنسان لم يضر الأخر لا يحق لأحد أن ينتقد ملابسه.
منة فضالي تعيش حالة من النشاط الفني
وتعيش الفنانة الشابة منة فضالي، حالو من النشاط الفني حاليا، فتشارك في فيلم "ماكو"، وتقع أغلب أحداث فيلم ماكو تحت المياه، وتدور حول ٨ أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم إكسبريس.
فيلم "ماكو"، من بطولة التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي، سارة الشامي، وناهد السباعي ، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
مسلسل قيد عائلي
ويعرض للفنانة منة فضالي، حاليا مسلسل "قيد عائلي" ويعرض على قناة dmc دراما.
يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع - الكبار والصغار - ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.
مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.
تكريم الفنانة منة فضالي بمهرجان القنوات الفضائية
حصلت الفنانة الشابة منة فضالي، بمهرجان القنوات الفضائية، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.
وارتدت منة فضالي، فستانا فضياً مكشوفا من منطقة الكتف وحذاء لامع من نفس لون الفستان، ونالت اطلالتها اعجاب العديد من متابعيها.
حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجم محمد رمضان وماجد المصري ورامي عياش وإدوارد وإسعاد يونس وأنغام وهنادي مهنا.
Advertisements
- منة فضالي تشعل "إنستجرام" بفستان قصير يبرز أنوثتها (صورة)
- منة فضالي تشعل شاطىء "مراسي" بفستان أحمر.. ومتابعيها: "قشطات فلات عسلات" (صور)
- منة فضالي توجه رسالة قوية لمنتقدي صورها
- منة فضالي تروج لمسلسها الجديد "قيد عائلي".. تعرف على موعد عرضه
- هجوم شرس على منة فضالي من جمهورها.. تعرف على السبب
- شاهد.. منة فضالي تشارك جمهورها التمرينات الرياضية من داخل الـ"جيم" (فيديو)
- شاهد.. منة فضالي تتعدى على راجل داخل صالة الألعاب الرياضية (فيديو)
- شاهد.. منة فضالي تغازل جمهورها بـ"مايوه" على أحد الشاطئ (صور)
- منة فضالي بـ لوك رياضي وشعر قصير في أحدث ظهور لها (صور)
- بمايوه ونظارة شمس.. منة فضالي تستمتع بشمس بيروت على البيسين (صور)
المزيد عن: منة فضالي كريم فهمي فنانين فن اخر اخبار الفن احمد فهمي احمد حسن ابنة كريم فهميتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر