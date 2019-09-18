بفستان كات قصير.. منة فضالي بإطلالة جديدة في حمام السباحة

وظهرت منة فضالي، بفستان أسود قصير، كات، ومكياج بسيط، ونالت الصور استحسان جمهورها.

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" منذ قليل، صور جديدة لها من حمام السباحة.





منة فضالي والساحل الشمالي

الفنانة منة فضالي واحدة من أبرز الفنانات المتفاعلات مع جمهورهن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص بشكل دائم على مشاركتهم أحدث إطلالتها وأوقات عطلتها الصيفية.





ونشرت منة خلال الموسم الصيفي الحالي مئات الإطلالات، بعضها عرضها لهجوم حاد من قبل متابعيها، حيث اتسمت بالجرأة بعض الشئ.





منةو فضالي، لم تهتم للانتقادات التي تعرضت لها بسبب اطلالاتها الصيفية، وأوضحت أن الملابس حرية شخصية، وطالما أن الإنسان لم يضر الأخر لا يحق لأحد أن ينتقد ملابسه.















