الأنبا باخوم يلتقي بمسؤولى جماعة طريق جديد "Chemin Neuf"
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
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ماريان عيد
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التقى بالأمس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، بمسؤولي جماعة طريق جديد Chemin Neuf ورسالة قانا للمتزوجين في مصر.
أطلع نيافته على نشأة وروحانية الجماعة ونشاط قانا في مصر وبارك رسالتها الجديدة تجاه كوبلات الرعايا من خلال تكوين "قانا مرحبا" الذي ينطلق شهر نوفمبر في بعض رعايا الابراشية، وفي نهاية اللقاء طلبوا معًا شفاعة مريم من أجل هذه الخدمة.
كما التقى أيضا نيافة الأنبا باخوم، إكليريكييّ الإيبارشية البطريركيّة في جو من المحبّة الأبويّة، حيث رحّب بالإكليريكيّ الجديد مارك هاني، وتمنى له مسيرة تكريس ملأها حياة المسيح.
بدأ نيافة الأنبا باخوم اللقاء بالصلاة، ثم دار الحديث مع الإكليريكيين عن خبراتهم الرعويّة التي أتموها في الصيف، وما اكتسبوه من إيجابيات، وما يتمنوه للكنيسة بشكل عام،
كما تمنى نيافته بداية عام دراسيّ موفق للجميع، وطلب من الإكليريكيين أن تكون العلاقة معه علاقة شركة، فالشركة تجعلنا نراعي بعضنا بعضا ونهتم ببعضنا بعضا، ونتعلم من بعضنا بعضا، كما طلب منهم أن يكون هناك دائما لقاء دوريّ بينهم وبين نيافته.
أخيرًا طلب نيافته من الإكليريكيين أن يكون نظرهم دائما في هذا العام بالإكليريكية نحو يسوع "الرحوم"، فرحمة الله تشملنا بالرغم من ضعفنا وخطايانا وعدم استحقاقنا، وهي التي تقوّينا في مسيرتنا وتكريسنا، وتدفعنا لنتقدّس بالرغم من خطايانا.
وفور انتهاء اللقاء، أقيمت الصلاة وأخذ الصورة التذكارية.
فى سياق آخر استقبل الانبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية مرشد وضباط كادر المجلس الإقليمي للجيوماريا مريم ملكة العالم.
تأتي هذه الزيارة لتهنئة نيافته بالرسامة الأسقفية باسم كل مجالس وفرق اللجيوماريا بمصر متمنيين لسيادته كل توفيق فى رسالته الجليلة طالبين أن يصلى من أجل المنظمة ورسالتها.
دار الحوار حول التحديات التي تواجه النشاط الرسولي عامة وتم الاتفاق على برنامج الزيارات للتشجيع وتفقد الأعضاء.
كما احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفي لايبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبهذه المناسبة يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر صاحب النيافة ونتمنى له وافر الصحة والنعم من الروح القدس.
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