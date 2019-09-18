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براد بيت لـ رائد الفضاء نيك هايغ: من أقنعك بالشخصية أنا أم كلوني؟

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:51 ص
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براد بيت لـ رائد الفضاء نيك هايغ: من أقنعك بالشخصية أنا أم كلوني؟
براد بيت
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وكالات
 
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في سياق ترويجه لفيلم "أد أسترا" الذي يؤدي فيه دور رائد فضاء، أجرى نجم هوليوود براد بيت الاثنين من مقر وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اتصالا مع الرائد الأميركي في محطة الفضاء الدولية نيك هايغ، وتطرقا خلال حديثهما إلى تبعات غير متوقعة للحياة في مناطق انعدام الجاذبية.

"جلدي بات خشنا"
رائد الفضاء نيك هايغ

وأوضح نيك هايغ أن "مسمار القدم لدي زال سريعا لأني أمشي على طرف قدميّ"، ويشغل رائد الفضاء الأميركي محطة الفضاء الدولية حاليا مع رائدين روسيين وآخر إيطالي. وقال "لكن جلدي بات خشنا في أسفل القدم وعند الاصبع الكبير لأني أمسك الأشياء دائما باصبع القدم الكبير". وأضاف رائد الفضاء "هذا من الأمور الغريبة الكثيرة التي لا نفكر بها على الأرض".

"هذا مذهل"

وعلق براد بيت قائلا "هذا مذهل".، في محادثة استمرت عشرين دقيقة بين الممثل الأميركي ونيك هايغ من مقر الناسا في واشنطن، نقلتها الوكالة عبر قناتها التلفزيونية الخاصة.

فيلم "أد أسترا"


ويروج بيت حاليا لفيلم "أد أسترا" الذي يؤدي فيه دور رائد فضاء يقوم بمهمة محفوفة بالخطر في أقاصي المجموعة الشمسية. وسأل براد بيت رائد الفضاء عن وتيرة الحياة في محطة الفضاء الدولية، وأتى الجواب بأن العمل يستمر من السابعة والنصف صباحا إلى السابعة والنصف مساء.


كذلك تساءل الممثل عما إذا تمكن رواد الفضاء من رؤية المحاولة الفاشلة لهبوط مركبة هندية أخيرا على سطح القمر، وهو ما رد عليه هايغ بالنفي.

"أنت مقنع أكثر من كلوني"

وفي النهاية، سأل براد بيت رائد الفضاء نيك هايغ عن الممثل "الذي أدى دور رائد الفضاء بصورة مقنعة أكثر، (جورج) كلوني (في فيلم "غرافيتي") أو بيت"، فكان جواب رائد الفضاء "أنت بالطبع".

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