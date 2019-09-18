غدا.. وزير القوى العاملة يوزع شهادات تخرج أول دفعة من أكاديمية الغزل

يشهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا الخميس، الاحتفالية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ويقوم بتسليم شهادات التخرج لأول دفعه للمتدربات من أكاديمية تعليم فنون الحياكة والتفصيل بأبو قير.





وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة أن الأكاديمية التي أنشأتها النقابة تعتبر نقلة نوعية في تاريخيها بالاهتمام بتدريب العمال ورفع مستوى أدائهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، فضلا عن تخريج متدربات ومتدربين لسوق العمل ، وذلك يأتي في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها .





وأشار إلى أن الفضل في هذه التطوير والتحديث يرجع بصورة مباشرة لعمال الغزل والنسيج الذي تم بعرقهم وبسواعدهم، وعودة هذه الصناعة لسابق عهدها بقوة.





وأوضح رئيس النقابة أن تخريج أول دفعه من الأكاديمية يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النقابة العامة ووزارة القوي العاملة في نهاية إبريل الماضي، مشيرا إلي أن الخريجين سوف يمنحون شهادات معتمدة من الوزارة والنقابة .





وأكد عبد الفتاح إبراهيم أن النقابة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث حيث قامت في إبريل الماضي بافتتاح بجانب الأكاديمية ، مركزا لتدريب الفتيات، وقاعة اجتماعات باسم أحمد فهيم قائد الحركة العمالية في مصر، فضلا عن افتتاح مركز تدريب وقاعات اجتماعات بمقر النقابة بالقاهرة.





وقال: إن وزير القوي العاملة أكد أنه ستقدم كل الدعم اللازم لكل من يحتاج لتطوير منظومة التدريب بالنقابة باعتباره أول الحلول الناجحة وقاعدة الانطلاق، نحو تخريج متدرب كفء قادر على اقتحام سوق العمل على المستوى العالمي.





في ذات الإطار، أناب محمد سعفان وزير القوي العاملة، أمس الثلاثاء، حسن الرداد وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير في افتتاح معرض تسويق المفروشات المنزلية اليابانية.





وينظمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور أكبر الشركات اليابانية العالمية في تسويق المفروشات المنزلية ، وداليا تادروس مساعد وزير قطاع الأعمال العام ، ومحرم هلال النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، ومجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية، وياسمين خميس نائب رئيس مجموعة النساجون الشرقيون.





وأكد وزير القوي العاملة أن التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان قد شهد خلال الفترة الأخيرة زخماً كبيراً في العلاقات بين البلدين انعكس في الزيارات الرسمية المتبادلة بين المسئولين، وأن مصر حريصة علي إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان خاصةً في ظل الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية شهر أغسطس الماضي لليابان للمشاركة في قمة مؤتمر "تيكاد 7"، وضرورة البناء على نتائج هذه الزيارة المهمة لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين.





وتمنى سعفان أن تنال المصانع المصرية خلال زيارة الوفد الياباني القبول من أجل التعاون في مجال التصنيع وضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية بما يتناسب مع مستوى العلاقات التي تربط البلدين، خاصة بعد قيام الحكومة المصرية بتوفير بيئة الأعمال الملائمة والخطوات الجادة التي اتخذتها تشريعيا وتنفيذيا لتشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وحل جميع المشكلات التي قد تصادفهم.





وفي ختام كلمته تقدم بالشكر لجميع القائمين والمنظمين والمشاركين في هذا المعرض المتميز، والجهد الذي بذل في الإعداد له، ونأمل أن يحقق الأهداف المنشودة منه.



