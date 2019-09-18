إصابة سائق "توك توك" بطعنة في الصدر على يد عامل بكفر شكر



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد مصرع "م. م. ش" 75 سنة مقيم بقرية كفر مروان إحدى قرى المدينة أثناء قيادته دراجة نارية إصطدمت بسيارة ملاكى ماركة رقم 639 ص. ص. ف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن السيارة إصطدمت بالدراجة النارية أمام مدينة كفر شكر فى إتجاه مدينة المنصورة وتم تسيير الحركة المرورية لعدم تعطل حركة الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتوفيت معلمة، في اول أيام الدراسة إثر إصابتها بغيبوبة سكر، أثناء عملها بأحد قاعات رياض الأطفال بمدرسة الشهيد إبراهيم زيد الحديثة بمنطقة الفلل ببنها، وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة.





تلقى مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز، اخطارا من الرائد طه حسين رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول جثة سمية محمد إبراهيم، معلمة رياض أطفال بمدرسة الشهيد إبراهيم زيد "الحديثة" ببنها.





أصيب سائق توك توك بجرح نافذ بالبطن بـ"مطواه" في مشاجرة مع عامل بسبب خلافات الجيرة بكفر شكر.تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد تلقيه اشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول "ش ك ش" 25 سنة سائق توك توك ومقيم أسنيت – دائرة المركز مصاب (جرح نافذ بالبطن) وتم حجزه للعلاج، وبالإنتقال والفحص وسؤال المصاب قرر بحدوث مشاده كلاميه بينه وبين "ح م ن" 48 سنة عامل بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى عليه خلالها المتهم بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثًا إصابته وفر هاربًا.وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعه والتحفظ عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6364 جنح مركز شرطة كفر شكر لسنة 2019.وكان قد لقى عجوز قبل عدة أيام مصرعه أثناء قيادته دراجه نارية اصطدمت مع سيارة ملاكى أمام مدينة مدخل مدينة كفر شكر وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى لاتخاذ الازم.