أمانة عسير تعلن موعد إجازة اليوم الوطني الـ89





أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، إجازة اليوم الوطني الذي تحتفل به المملكة في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.





وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة: "تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي سيوافق يوم الاثنين 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م، تنوه أمانة منطقة عسير بأن يومي الأحد والاثنين 23 – 24 محرم 1441 هـ سيكون يوم إجازة رسمية وفقًا لأحكام المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل".





وسنويًّا، تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وافق صدور المرسوم الملكي للملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية.





وتحتفل المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءًا من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر 1932م.





وفي يوم 5 شوال 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود من استعادة الرياض عاصمة أسلافه مؤسسي الدولة السعودية الثانية، والعودة بأسرته إليها، وبعد استرداد الرياض واصل الملك عبد العزيز كفاح مسلح لمدة زادة عن 30 عام من أجل توحيد مملكته.





كما تمكن من توحيد العديد من المناطق من أهمها، جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1320هـ / 1902م، من ثم القصيم سنة 1322هـ/1904م، ثم الأحساء سنة 1331هـ/ 1913م، وصولاً إلى عسير سنة 1338هـ / 1919م، وحائل سنة 1340هـ/ 1921م، إلى أن تمكّن عبد العزيز من ضم منطقة الحجاز بين عامي 1343 هـ و1344 هـ الموافقة لسنة 1925م، وفي عام 1349 هـ / 1930م أكتمل توحيد منطقة جازان.





وفي السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351 ه ،الموافق 23 سبتمبر 1932م.



