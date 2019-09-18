اليوم.. إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بكلية الحقوق جامعة القاهرة





وأشار إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.





تستقبل جامعة، القاهرة اليوم، الأربعاء، الطلاب الجدد المرشحين لكلية الحقوق من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، لإجراء الكشف الطبي والتي تستمر حتى نهاية سبتمبر.وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت جدول الكشف الطبي المخصص لكل كلية للطلاب الجدد في جامعة القاهرة.وجاء بالجدول أن يوم 27 أغسطس الجاري لكليتي الطب البشري وطب الأسنان ويوم 28 للصيدلة، ويوم 29 لكليتي الطب البيطري والتمريض، ويوم 31 لكلية الهندسة من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، وتستمر حتي أول سبتمبر، ويوم 2 سبتمبر كلية الهندسة من حرف (غ) إلي حرف (ي).وحسب الجدول المعلن، يوم 3 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 4 سبتمبر لكليتي العلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 5 سبتمبر لكليتي الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 7 سبتمبر لكليتي التربية النوعية ورياض الأطفال، ويوم 8 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 9 سبتمبر لكلية الحاسبات.وتم تحديد 10 سبتمبر لكلية الزراعة، ويوم 11 سبتمبر لكلية دار العلوم، ويوم 12 سبتمبر كلية التجارة من حرف (أ) إلي حرف (ذ)، ويوم 14 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ر) إلي حرف (ق)، ويوم 15 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ك) إلي حرف (ي)، ويوم 16 سبتمبر كلية الآداب من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 17 سبتمبر كلية الآداب من حرف (غ) إلي حرف (ي)، ويوم 18 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 19 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (غ) إلى حرف (ي)، وتكون الفترة من 21 سبتمبر وحتى 24 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي من كافة الكليات.أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عن انهاء المدينة الجامعية من الاستعدادت الأخيرة لاستقبال الطلاب وتسكين 14 ألف طالب،مشيرً بأنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة داخل 11 مبني من مباني المدينة الجامعية.وكشف رئيس الجامعة عن الانتهاء من وضع الخطة الشاملة للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب.وأكد الخشت بأن سيتم توفير كافة الإنشطة الطلابية للفرص لتنمية القدرات العملية والعملية ومساعدة الطالب علي اكتساب الخبرات الجديدة وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية،مشيرً بان الجامعة بدأت خطتها علي استعدادتها لعمل ندوات ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.وكشف الخشت في تصريحات صحفية من خلال اجتماعه بمجلس الجامعة عن الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.وشدد رئيس جامعة القاهرة، على انتهاء من إجراءات الكشف الطبي للطلاب وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب بالكليات، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات.