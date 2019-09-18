خاص.. ضبط عملات أثرية قبل تهريبها عن طريق البريد المصري

حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على صور خاصة لـ 12 عملة معدنية، تم ضبطها في جمرك البريد المصري برمسيس، داخل أحد الطرود المتوجهة خارج البلاد.





والعملات المضبوطة -كما كشفت مصادر داخل وزارة الآثار- عبارة عن عملات معدنية، تمت معاينتها وفحصها بمعرفة الوحدة الأثرية الموجودة في جمرك البريد المصري، وبعد المعاينة ثبت أثرية 4 عملات منها، واعتبارها من التراث الهندي الممنوع تصديره واستيراده طبقا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970.





تمت مصادرة العملات لصالح وزارة الآثار، لحين تسليمها إلى سفارة الهند طبقًا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بمنع نقل واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي وقعت عليها مصر عام 1974 وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973م.





والضبطية تمت في شهر أبريل 2018، ومنذ ذلك الحين وحتي الآن تجري إجراءات بين وزارة الآثار والخارجية وسفارة الهند بالقاهرة لإنهاء تسليمها، خاصة وأن العملات حالياً محفوظة لدى المتحف المصري بالتحرير لحين انتهاء الإجراءات.







