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انتحلت صفة موظفة.. سقوط "أشجان" بالهرم بعد جمعها مليون جنيه من ضحاياها

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:42 ص
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انتحلت صفة موظفة.. سقوط أشجان بالهرم بعد جمعها مليون جنيه من ضحاياها
قوات أمن
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إيمان عبد العاطي
 
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كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل القبض على صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير حال ترددها على أحد الكافيهات بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، لاتهامها بانتحال صفة موظفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل توفير وحدات سكنية.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار مفاده بورود معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع مفادها قيام "أشجان.ع .ا .ا. ع. ا"، 41 سنة، صاحبة مكتب للإستيراد والتصدير، ومقيمة دائرة قسم الأهرام، المطلوب التنفيذ عليها في (12) قضية (تبديد، شيكات) بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدعية عملها كموظفة بذات الهيئة نظير التحصل منهم على مبالغ مالية.


وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة بعد الإستعانة بالمصادر السرية، كما أمكن التوصل لـ (6) من المجني عليهم منهم (هويدا. م. أ. ع. ا، 47 سنة، دكتورة تنمية موارد بشرية)، وبسؤالها أيدت ما جاء بالتحريات وأضافت أن المتهمة استولت منها وباقي المبلغين على مبالغ مالية تقدر بحوالي (مليون جنيه).

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنها، وبعد استئذان النيابة العامة، تم إعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال ترددها على إحدى المقاهي، بدائرة قسم الأهرام، وتم اقتيادها إلى مقر إدارة جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، وبمواجهتها إعترفت خلال التحقيقات التي أجريت معها بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بإرتكاب الواقعة وأقرت بالأحكام الصادرة ضدها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم عرضه علي النيابة المختصة حيث باشرت التحقيقات.

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