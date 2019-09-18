جولة في صحف اليوم.. نشاط الرئيس يتصدر العناوين

تنشر بوابة الفجر، أبرز ما جاء في صحف القاهرة اليوم الأربعاء، حيث تصدرت العناوين، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى وعددا من أخبار الشأن المحلى .





تحت عنوان "توافق مصرى فرنسى على دعم الحل السياسى لأزمتى سوريا وليبيا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها الوثيقة مع فرنسا وتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات والسعى إلى تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.





وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى شدد، خلال استقباله أمس جان ايف لودريان وزير خارجية فرنسا، على موقف مصر الداعم للحل السياسى فى سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها..مشيرة إلى أن الرئيس طلب خلال اللقاء نقل تحياته إلى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، مجددا الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركته فى قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.





ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن اللقاء، شهد بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين خاصة على الصعيد، الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والتنموي.





وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق كذلك إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور فى هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات القائمة فى المنطقة وفى هذا السياق تم تبادل الرؤى بشان تطورات الأوضاع فى ليبيا حيث اتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيا لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو يسهم فى القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية، كما تم التطرق لآخر مستجدات الأزمة السورية لا سيما سبل الدفع بالحل السياسى لتسوية الأزمة.





من جانبه، نقل وزير خارجية فرنسا إلى الرئيس السيسى تحيات الرئيس الفرنسي، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربطها بمصر باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والحرص على دعم تلك العلاقات.





وأشار إلى متابعة بلاده النجاح الواضح لإجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر وكذلك الحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الفرنسية فى مصر.





وفى متابعتها أيضا لنشاط الرئيس السيسى أمس، وتحت عنوان "خفض الدين العام وعجز الموازنة وجذب الاستثمارات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس اجتمع أمس بكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزى والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.





ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله "إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى للعام الجارى 2019 - 2020 حيث وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية من خلال الاستمرار فى إصلاح وتطوير منظومتى التعليم والصحة واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة فى مخصصاتهما.





وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى وجه أيضا بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات بما يؤدى إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.





وأوضح المتحدث الرسمى أن محافظ البنك المركزى أوضح، خلال الاجتماع، ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ليصل إلى حوالى 45 مليار دولار، وأشار وزير المالية إلى أن المؤشرات المالية أظهرت تحسنا كبيرا فى أداء الاقتصاد الذى يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، موضحا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى ليبلغ 5.6% واستهداف تحقيق 6% خلال العام الجارى بما يؤكد النتائج الإيجابية المباشرة التى تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.





كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لخطة تطوير منظومة الضرائب واستعراض التطور المنتظم للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل جهات التصنيف العالمية.





من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد - تعليقا على مفاوضات سد النهضة - أن الهدف ليس انعقاد مفاوضات متتالية لا تصل إلى نتائج، ونرى أن الأمر علمى فى الأساس ويجب أن يتم تناوله فى هذا الإطار بعيدا عن أى تأويل سياسى وأى فرض لإرادة أو لأمر واقع وأن يأتى بما يحقق مصلحة الدول الثلاث بشكل متساو ويتيح لها الاستفادة من الفرص التنموية ويحافظ على مصالح دولتى المصب وما يشكله نهر النيل من مصدر وحيد للمياه بالنسبة لمصر.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء ردا على سؤال حول مفاوضات سد النهضة خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده شكرى مع نظيره الفرنسى جون ايف لودريان.





ونقلت الصحيفة عن شكرى قوله "إنه فيما يتعلق بالمفاوضات التى عقدت خلال اليومين الماضيين فبالتأكيد أنه وبعد انقطاعها لما يزيد على عام و3 أشهر أن تتعثر المفاوضات، وأن تناول المسائل الفنية فى وجود وزراء الرى للدول الثلاث والفنيين أمر يدعو للاستغراب".





وأضاف "أننا كنا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى وأن يتم تناول كل الأطروحات القائمة بشفافية وألا تكون هناك محاولة لفرض إرادة أى طرف على الطرف الآخر أو حجب أى طرح يتم والهدف منه أن يكون محل نقاش وحوار بما يفتح الطريق للوصول إلى نقطة توافق وفهم مشترك".





وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه من جولات لانعقاد اللجنة الفنية العلمية المستقلة نأمل ألا يكون هدفه المزيد من الإطار التفاوضى بدون أجل ووقت محدد للوصول إلى هدف.





كما نقلت "الجمهورية" عن وزير خارجية فرنسا قوله إنه شرف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته للقاهرة، معربا عن سعادته للقيام بتلك الزيارة التى تعد الـ17 كوزير سابق للدفاع ووزير حال للخارجية.





وأكد لودريان أنه عقد مباحثات مثمرة مع سامح شكري..مشيرا إلى أهمية الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى القاهرة لاسيما فى ضوء التوترات التى تشهدها المنطقة على خلفية الاعتداءات التى تعرضت لها منشآت نفطية سعودية وأيضا لأنها تأتى قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.





ونوه بأنه تناول مع شكرى القضايا الإقليمية ولاسيما الوضع فى ليبيا وذلك فى إطار النهج والإرادة المشتركة للقاهرة وباريس والقائمة على ضرورة أن يتم التوصل إلى حل سياسى للوضع فى ليبيا والعمل على أسس مشتركة بما فى ذلك وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسى دائم وإجراء العملية الانتخابية.





وقال وزير الخارجية الفرنسى إنه فيما يتعلق بالتوترات فى الخليج فإننا أكدنا، خلال المباحثات، رغبتنا المشتركة فى تخفيف التصعيد وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسى خلال قمة السبع الكبرى، لافتا إلى أن المباحثات تناولت كذلك الوضع فى السودان حيث قام بزيارة إلى الخرطوم والتى أكد خلالها رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك رغبته فى تعزيز العلاقات بين بلاده ومصر وفرنسا حيث سيقوم بزيارة القاهرة اليوم وباريس غدا.





وفى الشأن المحلى عودة إلى صحيفة "الأهرام" وصفحتها الأولى، حيث ذكرت تحت عنوان "بلطيم تضيف لمصر 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا" أن وزارة البترول أكدت أن الاكتشافات الأربعة الجديدة خلال العام المالى السابق تحقق معدل إنتاج 2800 برميل يوميا من الزيت الخام و1.1 مليون قدم مكعب يوميا من الغازات وبلغ متوسط الإنتاج 94.5 ألف برميل زيت مكافئ يوميا.





وأضافت الصحيفة أن وزارة البترول، ذكرت أن معدل الإنتاج الأولى للبئر الأولى من حقل غاز بلطيم جنوب غرب على خريطة الإنتاج بلغ نحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا وذلك من خلال منصة إنتاج بحرية جديدة متصلة بمحطة غازات أبو ماضى البرية من خلال خط أنابيب بطول 44 كيلو مترا، وأضافت الوزارة أن إنتاج الحقل سيرتفع إلى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل الذى يشمل حفر 5 آبار مع حلول الربع الثانى من العام المقبل، وأكدت أن هناك فرصا كبيرة لمزيد من الاكتشافات البترولية .





وذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "تعزيزات أمنية أمام المدارس والجامعات" أن وزارة الداخلية استعدت بخطط أمنية شاملة لتأمين جميع المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها فى ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببذل كل الجهود الأمنية لتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام المدارس والجامعات والشوارع المؤدية إليها وذلك للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر وتعزيز الوجود الأمنى والمرورى بالمحاور والميادين المهمة والطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات وتكثيف المرور على القوات المكلفة بعملية التأمين.





وأضافت الصحيفة أن مديرى الأمن بمختلف مديريات الأمن قاموا بعدة جولات تفقدوا خلالها الخدمات الأمنية الموجودة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل جميع العقبات وتهيئة المناخ الجيد والأمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة فى نفوسهم.





وفى الشأن المحلى أيضا وتحت عنوان "تسجيل وحصر المواطنين فى التأمين الصحى الشامل بـ 5 محافظات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الصحة والسكان عقدت اجتماعا بالأمس، بمقر مبنى هيئات التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد لمتابعة الخطوات التنفيذية لتأهيل محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء بحضور د أحمد السبكى مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل ود أحمد القاصد مساعد الوزير لشؤون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة وعدد من قيادات الوزارة والتأمين الصحى الشامل ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات المرحلة الأولى وهى الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.





وأكدت الوزارة الانتهاء من أوامر الإسناد الإنشائية لوحدات ومستشفيات محافظتى السويس وأسوان بحيث تطبق جميع المعايير الأساسية لهيئة الاعتماد والرقابة، كما تم تطبيقه ببورسعيد، وأشارت إلى أنه سوف يتم حصر وتسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة وإجراء الإحالات الورقية بباقى محافظات المرحلة الأولى كخطوة مبدئية لتطبيق المنظومة الجديدة.





كما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "البيئة والتنمية المحلية تبحثان جهود مواجهة السحابة السوداء"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارتى التنمية المحلية والبيئة عقدتا اجتماعا أمس لتنسيق الجهود لمواجهة نوبات تلوث الهواء تزامنا مع موسم حصاد الأرز وما ينتج عن حرق قشه من سحب سوداء، حضره محافظو القاهرة والجيزة والشرقية وممثل لوزارة الزراعة.





وأضافت الصحيفة أن وزارة التنمية المحلية أكدت أنه سيتم عرض جهود الاستعدادات للسحابة السوداء على الاجتماع المقبل للمحافظين وتم الاتفاق على زيادة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وعلى جوانب الترع والمصارف ومنع التراكمات الجديدة ضمانا لعدم إشعال النيران بها.





وأكدت وزارة البيئة أنه تم الاتفاق على تولى وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات بشأن إشعال النيران فى المقالب والتراكمات التاريخية والسيطرة عليها على أن تقوم وزارة الزراعة بالعمل على زيادة الموارد البشرية لجمع المخلفات الزراعية والسيطرة عليها وعدم حرقها .



