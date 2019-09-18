تراجع بورصة قطر بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

شهدت بورصة قطر، تراجعًا بختام تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسرة 40.75 نقطة، لتغلق عند مستوى 10470.83 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 168.8 مليون سهم بقيمة 290.7 مليون ريال قطرى عبر 8607 صفقة، وارتفعت 16 سهما، وانخفض 27 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.39%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.29%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.32%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.22%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%.





وشهدت بورصة قطر أداءً سلبيا خلال شهر أغسطس الجاري، متأثرة بتراجع 6 قطاعات، وسط انخفاض في القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 2.41 بالمائة.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر 2.59 بالمائة ليغلق تعاملات أغسطس الحالي عند النقطة 10232.85، فاقدا 272.15 نقطة عن مستويات يوليو السابق.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في ختام تعاملات اليوم 564.168 مليار ريال (155.899 مليار دولار)، بتراجع 2.41 بالمائة عن مستواها بنهاية الشهر الماضي عند 578.083 مليار ريال (159.744 مليار دولار).

وأثر على أداء المؤشر العام خلال الشهر الجاري عدة عوامل، أبرزها ظهور مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، واتجاه البنوك المركزية العالمية إلى تخفيض سعر الفائدة محاولة منها لتخفيف الأوضاع، ولإنعاش الاقتصاد.

وإلى جانب ذلك تأثرت أسواق المال العالمية والخليجية أيضاً من نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتبادل فرض التعريفات على السلع البلدين، كما شهد الشهر الجاري تفعيل المراجعة الربع سنوية لمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة "مورجان ستانلي سابقاً" بحذف سهم القطرية للصناعات التحويلية.

وتراجع خلال الأسبوع الجاري 6 قطاعات على رأسها التأمين بـ8.87 بالمائة، ويليهما العقارات بـ6.77 بالمائة، ثم الاتصالات 5.83 بالمائة، والنقل 3 بالمائة، ويتبعهم البنوك والخدمات المالية بـ2.53 بالمائة، والصناعة 2.28 بالمائة، فيما ارتفع البضائع وحيداً بـ0.86 بالمائة.

وهبط 36 سهماً في الشهر تقدمها الأول بـ20.76 بالمائة، فيما ارتفع 9 أسهم على رأسها مسيعيد بنسبة 9.23 بالمائة، بينما استقر سهم السينما وحيداً عند مستويات يوليو السابق البالغة 2.15 ريال.

وتباينت التداولات خلال الشهر الجاري، إذ ارتفعت السيولة إلى 4.08 مليار ريال، مقارنة بـ3.79 مليار ريال في يوليو السابق.