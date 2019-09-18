وفد طلابي من جامعة شنغهاي للدراسات الدولية يزور جامعة عين شمس (صور)

التقي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، وفدا من طلاب جامعة شنغهاي للدراسات الدولية.





وذلك بحضور الدكتور إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية ومركز كونفوشيوس بالجامعة التي أشارت أن الوفد يضم الوفد أحد عشر طالب وطالبة سيقومون بدراسة اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الألسن.





وتأتي تلك الزيارة علي ضوء الاتفاقية التي وقعت في إبريل الماضي بين جامعة عين شمس وجامعة الدراسات الدولية بشنغهاي، مضيفة أن مكتب العلاقات الدولية بالجامعة حريص علي تفعيل أي اتفاقيات تقوم الجامعة بإبرامها وذلك لتعميم الفائدة علي الجامعة.





خلال الفترة من يوم 9 إلى يوم 11 يناير، عُقدت الدورة الأولي من منتدى SISU الدولي للباحثين الشباب لعام 2019 لجامعة شنغهاي للدراسات الدولية أي المنتدى الدولي للباحثين الشباب لجامعات شنغهاي في مركز التعليم الدولي الواقع في الحرم الجامعي سونغجيانغ لجامعة شانغهاي للدراسات الدولية.





يهدف هذا المنتدى إلى دعوة مجموعة من الباحثين الشباب ذوي خلفية أكاديمية ممتازة وإمكانيات أكاديمية في الداخل والخارج للقدوم إلى شانغهاي في شكل تبادلات أكاديمية، وإنشاء منصة للتبادلات والتعاونات بين الباحثين الشباب المتميزين في الداخل والخارج باعتبار كون النقاش الأكاديمي والتعاون في الجوانب الأكاديمية والقضايا الساخنة فرصة لتعزيز فهم الباحثين الشباب المتميزين في الداخل والخارج وتعزيز المواهب لدى الشباب المتميزين في الخارج وتمكينهم من المجيء إلى الجامعة من أجل الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في تطوير شنغهاي.





وفي سياق آخر كان قد استقبل المنتدى أكثر من 400 باحث للتسجيل، واجتمع أكثر من 70 باحثًا شابًا من 20 دولة بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وكندا واليابان وهولندا وروسيا في شنغهاي للمشاركة في المنتدي في النهاية.





وفي يوم 8 يناير، وصل الباحثون إلى مركز التعليم الدولي الواقع في الحرم الجامعي سونغجيانغ لجامعة شانغهاي للدراسات الدولية من جميع أنحاء العالم.





يتناول هذا المنتدى تخصصات اللغات والأدب الأجنبية كموضوعات رئيسية، وبتناول التخصصات الأخرى في الجامعة مثل العلوم السياسية وإدارة الأعمال والاتصالات الصحفية كموضوعات فرعية.



