نجمة صراع العروش تظهر بجلسة تصوير مثيرة لمجلة GQ Style

وأجرت النجمة الإنجليزية جلسة تصوير بإطلالة مثيرة تنشر مع العدد الجديد من المجلة، وكانت جلسة التصوير بعدسة المصورة "ليز كولينز".



وحظي الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، بنصيب الأسد من العدد الإجمالي للترشحيات بحفل جوائز إيمي في دورته المرتقبة رقم 71، بترشحه لـ 14 جائزة مختلفة.



وكانت الجوائز التي ترشح لها مسلسل "صراع العروش" كما يلي، جائزة "إيمي Emmy " لأفضل مسلسل درامي، وجائزة "إيمي Emmy "، لأفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل درامي، ترشح لها النجم كيت هارينجتون عن تجسيده لشخصية جون سنو.



وجائزة "إيمي Emmy "، لأفضل ممثلة بدور رئيسي بمسلسل درامي وترشحت لها النجمة إيمليا كلارك عن تجسيدها لشخصية "دانيريس تارجيريان" بالمسلسل.



وكذلك جائزة أفضل ممثل بدور مساعد بمسلسل درامي، وترشح لها "ألفي ألين" عن تجسيده لشخصية "ثيون جريجوي" بمسلسل صراع العروش.



والنجم بيتر دينكليج، الذي يترشح للجائزة نفسها عن تجسيده لدور تيريون لاينستر، والنجم نيكولاج كوستر، الذي ترشح للجائزة نفسها لتجسيده لدور "جيمي لاينستر".



ولجائزة أفضل ممثلة في دور مساعدة بمسلسل درامي، ترشحت من مسلسل صراع العروش النجمة "جويندولاين كريستي" عن تجسيدها لشخصية "بريان".



ولنفس الجائزة ترشحت النجمة "لينا هيدي" لتجسيدها لشخصية "سيرسي لاينستر"، والنجمة صوفي تيرنر التي ترشحت للجائزة نفسها عن تجسيدها لشخصية "سانسا ستارك"، والنجمة "ميساي ويليامز" التي ترشحت للجائزة نفسها عن تجسيدها لشخصية "آريا ستارك".



كما حظي مسلسل "صراع العروش" بترشح لجائزة أفضل إخراج بمسلسل درامي، وترشح للجائزة مخرج حلقة "The Iron Throne" من مسلسل صراع العروش وهو المخرج "ديفيد بينايوف"، ومخرج حلقة The Last of the Starks" وهو المخرج "ديفيد نتر".



ومخرج حلقة "The Long Night" من المسلسل، وهو المخرج "ميجيل سبوكنيك".



وفي جائزة أفضل تأليف أو كتابة نص تليفزيوني درامي، حصد مسلسل صراع العروش ترشحا للجائزة عبر حلقة "The Iron Throne" من الموسم الثامن، وترشح للجائزة الكاتبان "ديفيد بينيوف" و"دي بي وايز".



ويتضمن الحفل توزيع 27 جائزة بمختلف مجالات صناعة المحتوى التليفزيوني، من مسلسلات وبرامج، وتمثيل وإخراج وكتابة.



ومن الجوائز الرئيسية، جائزة أفضل مسلسل كوميدي لعام 2019، ورشح لها كل من مسلسل Barry، ومسلسل Fleabag ومسلسل The Good Place، ومسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، ومسلسل Russian Doll ومسلسل Schitt's Creek ومسلسل veep.



ولجائزة أفضل مسلسل درامي، ترشح كل من مسلسل Better Call Saul ومسلسل Bodyguard ومسلسل Game of Thrones ومسلسل Killing Eve ومسلسل Ozark ومسلسل Pose ومسلسل Succession ومسلسل This Is Us.



ولجائزة أفضل مسلسل تليفزيون قصير ترشح كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل Escape at Dannemora ومسلسل FosseVerdon ومسلسل Sharp Objects ومسلسل When They See Us.

ولجائزة أفضل فيلم تليفزيوني ترشح كل من فيلم Bandersnatch وفيلم Brexit وفيلم Deadwood: The Movie وفيلم King Lear وفيلم My Dinner with Hervé.



ولجائزة "إيمي Emmy" أفضل برنامج توك شو منوعات، ترشح كل من برنامج The Daily Show with Trevor Noah وبرنامج Full Frontal with Samantha Bee وبرنامج Jimmy Kimmel Live! وبرنامج Last Week Tonight with John Oliver وبرنامج The Late Late Show with James Corden وبرنامج The Late Show with Stephen Colbert.



ولجائزة أفضل برنامج مسابقات ترشح كل من برنامج The Amazing Race وبرنامج American Ninja Warrior وبرنامج Nailed It! وبرنامج RuPaul's Drag Race وبرنامج Top Chef وبرنامج The Voice.



وفي جوائز التمثيل، ترشح لجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل كوميدي كل من النجم "أنتوني أندرسون عن دوره بمسلسل Black-ish والنجم "دون شيدل" عن دوره بمسلسل Black Monday، والنجم "تيد دانسون" عن دوره بمسلسل The Good Place، والنجم مايكل دوجلاس عن دوره بمسلسل The Kominsky Method، والنجم "بيل هادر" عن دوره بمسلسل Barry والنجم "إيجن ليفي" عن دوره بمسلسل Schitt's Creek.



ولجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل درامي، ترشح كل من النجم "جيسون باتيمان"، عن دوره بمسلسل Ozrak، والنجم "سترلينج كي براون" عن دوره بمسلسل This Is Us والنجم "كيت هارينجتون" عن دوره بمسلسل Game of Thrones، والنجم "بوب أودينكيرك" عن دوره بمسلسل Better Call Saul والنجم "بيلي بوتر" عن دوره بمسلسل Pose، والنجم "ميلو فينتميجليا" عن دوره بمسلسل This Is Us.







