قبل ما تنزل من البيت.. اعمل حسابك واعرف درجات الحرارة وحالة الجو

تنشر بوابة الفجر، في إطار الخدمة التي تقدمها للقارئ، حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، لكي نتيح للمواطن معرفة حالة الطقس قبل الخروج من المنزل.





حيث يسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





ودرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، كالتالي:





الصغرى العظمى





القاهرة 24 33





شبين الكوم 23 33





طنطا 23 32





دمنهور 23 32





الإسكندرية 24 30





بلطيم 24 30





مطروح 20 29





السلوم 20 29





سيوة 19 33





بورسعيد 25 30





دمياط 24 29





الزقازيق 23 33





الاسماعيلية 22 34





السويس 23 34





العريش 23 31





رفح 21 31





رأس سدر 23 35





نخل 17 32





نويبع 26 35





طابا 24 33





كاترين 18 31





الطور 25 33





شرم الشيخ 27 35





الغردقة 27 36





مرسى علم 24 34





الفيوم 24 35





بنى سويف 24 35





المنيا 23 35





أسيوط 22 36





سوهاج 24 36





قنا 25 38





الأقصر 24 39





أسوان 25 40





أبوسمبل 26 39





الوادى الجديد 21 36





شلاتين 27 37





ابو رماد 26 36





حلايب 29 34





رأس حدربة 28 33







