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اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:13 ص
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اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وكان قد أشاد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالجهود لمبذولة لتطوير البنية الأساسية في المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتجهيزها وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وشدد "مدبولي"، خلال جولة له بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، حيث قام بتفقد أربعة مصانع، على اهتمامه بزيارة المصانع المختلفة خاصة مصانع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات ومواجهة التحديات في القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات هامة في ملف رد المستحقات المتأخرة للمصدرين.

وقال "مدبولي"، إن الحكومة لديها تصور واضح بخصوص ذلك، متابعًا: "أصدرنا قرارات كثيرة لإنشاء مناطق حرة ومناطق استثمارية جديدة ومناطق صناعية بهدف التنمية".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك إعلان عن بدء تسويات التأخيرات الخاصة بالمصدرين، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بأول شريحة، موضحًا أنه سيتم صرف كل الفواتير المستحقة لدعم المصدرية بنسبة 10%.

وخلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفعيل البرنامج الجديد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحفيز الصادرات والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى البدء فورًا في صرف 10% من المستحقات المتأخرة للمصدرين، وأنه سيتم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم المصدرين بدلًا من 4 مليارات سابقة.

وأكد "مدبولي"، أن الدولة تسعى بكل قوة لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة المصرية.


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المزيد عن: مدينة نصر المنطقة الحرة بمدينة نصر الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع الحكومة الأسبوعي
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